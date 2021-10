¿Bárbara Bermudo se venga de Univisión?

Rechaza, por el momento, regresar a la televisión

Afirma que está concentrada en sus propios proyectos ¿Karma? Después de que la conductora puertorriqueña Bárbara Bermudo fuera despedida abruptamente del programa “Primer Impacto” de la cadena “Univisión”, la periodista revela que ha estado nuevamente recibiendo propuestas para regresar al canal, sin embargo la presentadora ha negado regresar a la pantalla chica por el momento. Relacionado El cantante Polo Urías está de luto tras inesperada muerte Chiquis Rivera habla en exclusiva sobre el estreno de su nuevo programa “Lo mejor de ti” Subirán prestaciones del Seguro Social en 2022 Fue en el año 2017 cuando se daba a conocer que la conductora del programa “Primer Impacto”, Barbara Bermudo, había sido despedida del noticiero sin previo aviso, dejando en el corazón de la puertorriqueña un profundo vacío y en su cabeza un sinfín de preguntas del porqué había sido desplazada de esa manera por la cadena. “Yo ya perdoné”; Bárbara Bermudo tras su despido Tras esto, y a varios años de su abrupto despido, la conductora reveló para el programa “Al Rojo vivo”, cual fue su sentir ante este adiós, afirmando que había sido algo sumamente difícil, pero se encontraba positiva porque sabía que Dios y la vida le tenían preparado un nuevo proyecto: “Eso ya quedó en el pasado, yo ya perdoné a las personas y ahora me toca continuar con mi vida”. Y así fue, ya que hace unos meses atrás, Bárbara reveló que hace varios años, dos años antes de su despido, había abierto nuevas empresas con ayuda de su esposo, el también periodista Mario Andrés Moreno, y a pesar de que la conductora no ha dicho nada al respecto, sus seguidores continúan preguntándose cuando la volverán a ver a través de la pantalla chica.

Barbara Bermudo ‘se venga’ de Univisión al decirle no tras su despido de Primer Impacto Y es que tras varios años alejada de la televisión es normal que muchos se pregunten si algún día regresará a conducir algún programa, duda que Bárbara Bermudo pudo responder en el podcast del estilista y periodista Jomari Goyso. Y es que durante su participación, la puertorriqueña afirmó que ha recibido varias ofertas laborales, entre ellos las de la cadena de Univisión. A través del podcast “Sin Rodeo” de Jomari Goyso, Bárbara Bermudo confesó lo siguiente: “Sí, he estado recibiendo muchas ofertas (para regresar a la televisión), incluso de Univisión”, comentó la puertorriqueña para el programa de radio, citas que también fueron rescatadas por el portal People en Español.

Rechaza a Univisión; Barbara Bermudo ‘se venga’ de Univisión al decirle no tras su despido de Primer Impacto Sin embargo la periodista afirmó haberse negado a todas estas propuestas, debido a que ella ya tiene otros planes en los cuales les gustaría enfocarse, una de ellas son sus empresas, las cuales son una agencia especializada en ayudar a compañías hispanas a dar a conocer sus productos por medio de diversos medios de comunicación, casi como una agencia de publicidad, y la otra era su familia: “Ahora que estoy trabajando en mis empresas, que estoy en función de madre yo digo, ¿en qué momento? ¿En que tiempo me voy a meter 5 horas en un estudio? Porque mis empresas me necesitan. Yo soy la presidenta, entonces sería descuidar algo que para mí a largo plazo me va a dar mucho más y sería el legado de mis hijas”, informó Bárbara Bermudo al revelar que había negado regresar a la televisión, al menos por este momento.

¿Indirecta para la cadena?; Rechaza a Univisión; Barbara Bermudo ‘se venga’ de Univisión al decirle no tras su despido de Primer Impacto Tras estas declaraciones, en donde explicaba una de las razones por las que no quería regresa aún a la pantalla chica, Bárbara Bermudo reveló que trabajar en la televisión era algo bastante temporal, que a la larga te pueden simplemente despedir y decir que ya no les sirves más, ¿será esta una indirecta?: “En la televisión, hay un tiempo de caducidad. Tú lo sabes Jomari. Las administraciones cambian y de repente unos te quieres y después otros no te quieren, entonces las cosas van cambiando y uno tiene que tener siempre un plan a o un plan b”, señaló la periodista puertorriqueña en el podcast del estilista Jomari Goyso.

No descarta la idea de regresar; Rechaza a Univisión; Barbara Bermudo ‘se venga’ de Univisión al decirle no tras su despido de Primer Impacto Para ir finalizando con su intervención, Bárbara Bermudo señaló que, a pesar de que por el momento aún no quiere regresar a la televisión, no descarta las posibilidades de volver a conducir, sin embargo le gustaría comunicar otro tipo de temas, algo más alejado del ámbito noticioso, algo más temas de actualidad: “Me encantaría (regresar a la televisión), es mi pasión comunicar. No sería noticias. Me gustaría algo diferente, algo que pueda conectar con la mujer, con los temas de actualidad. Y me han hecho propuestas, claro que me las han hecho, pero humildemente te digo que no es el momento, pero vendrán el momento si es el plan de Dios”, finalizó respecto a este tema, después de revelar que había rechazado regresar a Univisión. VIDEO AQUÍ

Bárbara Bermudo confiesa que le dio ‘tres golpes’ a su esposo “Le di a Mario Tres Golpes”: La conductora puertorriqueña, Bárbara Bermudo sorprendió en redes sociales al publicar un video en donde narraba que le había dado a su esposo, el también periodista, Mario Andrés Moreno tres golpes, pero ¿A qué golpes se estará refiriendo? El matrimonio entre los periodistas Mario Andrés y Bárbara Bermudo son uno de los más queridos y conocidos por el público hispano, y es que a través de los videos que sube la conductora sus redes sociales podemos observar la bonita relación que tienen entre pareja, así como los constantes cumplidos que Mario le brinda a Bárbara cada día.

Confiesa que le dio a su esposo, Mario Andrés Moreno tres golpes Sin embargo, en una reciente publicación, la puertorriqueña Bárbara Bermudo sorprendió a todos en redes sociales al compartir un breve clip en donde confesaba que le había dado tres golpes a su esposo Mario Andrés, algo que en un inicio sorprendió a todos, pero que afortunadamente no era nada de los que sus seguidores pensaban. Al pie de este video, el cual fue compartido a través de su cuenta de Instagram, la conductora escribió su “crimen”: ¡LE DI A MARIO TRES GOLPES”, posteriormente, Bárbara explicó un poco a lo que se refería con esto: “Los sábados nos gusta cocinar internacional y hoy sorprendí a Mario Andrés con lo que más le gusta, a su “esposita” en la cocina, preparándole un platillo que le encanta. Los Tres Golpes jajaja”.

“A él le encanta” Posteriormente a este breve mensaje, Bárbara Bermudo apareció en el video presumiendo un sexy conjunto, el cual era un vestido color gris ceñido al cuerpo, sin embargo la conductora confesó que era un atuendo que su esposo no la dejaba usar: “Buenos días, estoy estrenando este vestidito que me encanta de Victoria Secret, mi esposo me dijo que solamente para la casa y que así yo no podría salir a la calle”. Tras esta breve introducción, la conductora puertorriqueña comenzó a explicar un poco de qué trataba el platillo que le estaba preparando a su esposo: “Entonces aquí está el desayuno que le he preparado a Mario que le encanta, es un desayuno dominicano que son los Tres Golpes, el cual consiste en queso frito, mangú y huevito, además del salchichón que no puede faltar”

Se trataba de un delicioso platillo tipico de Republica Dominicana Durante el video, Bárbara Bermudo fue detallando paso a paso los ingredientes y la manera de preparar este delicioso platillo republicano, el cual también se consume en distintos países de América Latina, tales como Ecuador, Costa Rica, Cuba, Perú y Panamá, aunque con otros nombres diferentes a los que se puede conocer en República Dominicana. Para llevar a cabo el mangú primero se necesita hervir los plátanos, para después ponerles aceite y sal, y finalizar aplastándolos o machacándolos hasta convertirlos en puré, posteriormente, se le agrega cebolla también hervida, queso frito, además del huevo. La conductora argumenta que generalmente son 3 rueditas hervidas de salchichón, pero que a su esposo le sirve más de la cuenta debido a “que a él le encanta incluir así el salchichón”.