💔@katiecouric #repost Krystal López conoció a Israel Sauz en su clase de inglés de la escuela secundaria en 2016. Se sentó frente a ella. Para febrero de 2019, los dos estaban casados. Como recién casados, vivían en Tulsa, Oklahoma. Israel trabajó en una tienda local de conveniencia QuikTrip, más recientemente como gerente asistente. Los amigos lo llamaban "Izzy". "Era una persona muy feliz", nos dijo Krystal. “Siempre se mantendría positivo. Por un lado, le encantaba trabajar en automóviles. Era su sueño tener una tienda de detalles ". Krystal dio a luz a un bebé, Josiah, el 1 de marzo. Solo unas semanas después, Israel comenzó a desarrollar síntomas de Covid-19: tos, fiebre, náuseas. Krystal y el bebé Josiah se mudaron del apartamento para protegerse alrededor del 21 de marzo. A medida que los síntomas de Israel empeoraron, fue al hospital por primera vez. No cumplió con los requisitos para una prueba y le dijeron que se aislara. Israel hizo un segundo viaje a un hospital diferente. Los trabajadores de salud lo examinaron para detectar la gripe y el estreptococo, que fueron negativos. Pero una vez más se le negó una prueba de coronavirus. Los síntomas de Israel empeoraron hasta que "estaba débil, tenía dificultad para respirar y fiebre de 105 grados", nos dijo Krystal. Ella lo llevó a un nuevo hospital, donde finalmente le hicieron la prueba de Covid-19, recibió un resultado positivo y le pusieron un ventilador al día siguiente. "Mientras lo conocía, nunca lo había visto enfermo antes", nos dijo Krystal. “Me estaba matando verlo así. Sabía que algo estaba mal con él todos los días. No sabía a dónde más llevarlo porque todos seguían enviándonos a casa. Pensé, just Simplemente no sé qué hacer. Lo estoy intentando. "Lo intenté todo, ningún médico quería ayudar". Israel permaneció en la UCI por el resto de la semana, y su condición pareció mejorar. Krystal se mantuvo en contacto con la enfermera del hospital. "Parecía que iba a recuperarse", nos dijo Krystal. "Estaba empezando a estabilizarse un poco". Krystal vio por última vez a Israel a través de una ventana de vidrio del hospital, antes de fallecer el 5 de abril. 💔