Bárbara Bermudo compartió imágenes de Drayke Hardman muerto

Para hacer más consientes a sus seguidores y con el objetivo de llegar a tocar fibras sensibles a los padres de niños, Bárbara Bermudo continuó redactando: “El BULLYING No discrimina y posiblemente alguna vez ha escuchado a su hijo o hija decir “Mamá ella o él es un bully conmigo en el colegio”, refirió.

Por lo anterior, enojada, la ex presentadora de Primer Impacto fue clara: “Seamos realistas, no ignoremos la voz de nuestros hijos porque mis hijas alguna vez me han dicho que muchas veces se han sentido víctimas de bulling !!!!!INACEPTABLE !!! Y que uno hace ? Muchas veces por no entrar en pleitos con otros padres muchos se hacen de la vista gorda o por pena callan! NOOOOOOOO !! BASTA YA!”, finalizó.