“A él le encanta”; Bárbara Bermudo confiesa que le dio Tres Golpes a su esposo

Posteriormente a este breve mensaje, Bárbara Bermudo apareció en el video presumiendo un sexy conjunto, el cual era un vestido color gris ceñido al cuerpo, sin embargo la conductora confesó que era un atuendo que su esposo no la dejaba usar: “Buenos días, estoy estrenando este vestidito que me encanta de Victoria Secret, mi esposo me dijo que solamente para la casa y que así yo no podría salir a la calle”.

Tras esta breve introducción, la conductora puertorriqueña comenzó a explicar un poco de qué trataba el platillo que le estaba preparando a su esposo: “Entonces aquí está el desayuno que le he preparado a Mario que le encanta, es un desayuno dominicano que son los Tres Golpes, el cual consiste en queso frito, mangú y huevito, además del salchichón que no puede faltar”