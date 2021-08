Bárbara Bermudo era una de las conductoras más populares de Univisión, sin embargo todo esto cambió repentinamente cuando se informó que ya no renovarían su contrato y tuvo que salir de la empresa y de su trabajo como conductora del programa Primer Impacto, todo esto generó un sin fin de incertidumbre y dolor tanto para la presentadora como para sus fieles fanáticos.

“Hoy quiero compartir una noticia que me tiene más que feliz, pudiera decir que es uno de los logras más importantes para mi y mi familia”, comenzó en su video. “Pudiera decir que después de una pausa frente a las cámaras de televisión muchos se preguntaron qué pasó con Bárbara”.

“Desde ese momento, me di cuenta que había un propósito, y no tuve miedo a asumir nuevos desafíos, todo lo contrario, entendí que nuevas oportunidades llegarían a mi vida”, continuó con su platica. “¿Dónde estaba? Pues estaba dedicándole toda mi pasión y esfuerzo al emprendimiento que había empezado ya desde el 2015 junto a mi esposo Mario Andrés Moreno”, confesó la periodista.

Posteriormente, la ex conductora de Univisión, Bárbara Bermudo revela de qué se trataba esta nueva empresa, a la cual se ha dedicado tras su salida de las televisión: “Es una agencia especializada en ayudar a compañías hispanas a dar a conocer sus productos por medio de la televisión, la radio, la prensa escrita, billboards, o a nivel digital”.

Después de revelar esto, Bárbara Bermudo confiesa que se ha dedicado a una agencia de publicidad y mercadeo, el cual creó con ayuda de su esposo: “Yo estaba preparada para enfrentar una nueva etapa profesional y re diseñar mis limites, Dios me había adelanto la visión de crear BMBM Productions”.

La también periodista reveló antes sus millones de seguidores que su empresa ya fue avalada por el gobierno de los Estados Unidos: “Lo que me tiene celebrando es que ahora mi empresa ha sido certificada por el gobierno bajo el Consejo Nacional Empresarial de Mujeres, que ayuda a que empresas, propiedad de mujeres prosperen a otro nivel”, confesó mostrando orgullosa su placa.

“Así que me he convertido en proveedora del gobierno federal”, contó feliz por la noticia. “¿Y qué significa eso? Que nuestras ideas, de mi compañía, y nuestras campañas, pueden ser vistas además del sector privado, en el sector también federal. No puedo estar más que agradecida con el doctor Rafael Marrero, quien ha sido nuestro mentor en este proceso”.

“Él junto a su equipo me ayudó a capacitarme y a tener una visión más amplia del crecimiento de mi compañía, me ayudó a soñar en grande, y me esta ayudando a conquistar el mercado federal y hacer negocios con el cliente más rico y poderoso del mundo que es, el gobierno de los Estados Unidos”, confesó en su video Bárbara Bermudo, en donde revela a qué se ha dedicado tras su salida de Univisión.