Posteriormente lanzó un mensaje para todas las mujeres y motivarlas a hacerse un chequeo a pesar de que puede llegar a ser un poco incomodo: “Así que es importante mujer que no dejes pasar la oportunidad de chequearte todos los años, les iré contando, puede ser en cualquier mes, pero de verdad no dejen la oportunidad de chequearte”, informó la conductora de 42 años a través de Instagram.

Tras estas declaraciones, en donde explicaba una de las razones por las que no quería regresa aún a la pantalla chica, Bárbara Bermudo reveló que trabajar en la televisión era algo bastante temporal, que a la larga te pueden simplemente despedir y decir que ya no les sirves más, ¿será esta una indirecta?:

No descarta la idea de regresar pero no sabe si a la cadena de Univisión aún

Para ir finalizando con su intervención, Bárbara Bermudo señaló que, a pesar de que por el momento aún no quiere regresar a la televisión, no descarta las posibilidades de volver a conducir, sin embargo le gustaría comunicar otro tipo de temas, algo más alejado del ámbito noticioso, algo más temas de actualidad:

“Me encantaría (regresar a la televisión), es mi pasión comunicar. No sería noticias. Me gustaría algo diferente, algo que pueda conectar con la mujer, con los temas de actualidad. Y me han hecho propuestas, claro que me las han hecho, pero humildemente te digo que no es el momento, pero vendrán el momento si es el plan de Dios”, finalizó respecto a este tema, después de revelar que había rechazado regresar a Univisión. VIDEO AQUÍ