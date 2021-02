El actor Riz Ahmed (“Sound of Metal”) será uno de los protagonistas de la cinta, que estará basada en uno de los fenómenos literarios más recientes de Estados Unidos. A este proyecto se sumarán otros tres más. Uno de ellos será de ciencia ficción, titulado “Satellite”, del que aún no se conocen más detalles.

SERIES DOCUMENTALES E INFANTILES

Barack Obama peliculas Netflix. Los Obama seguirán apostando por el formato documental con una serie que explorará los renombrados Parques Nacionales de Estados Unidos de la mano del cineasta James Honeyborne, responsable de “Blue Planet II”.

Aunque también se apuntarán a la ficción televisiva con otra serie, “Firekeeper’s Daughter”, sobre una joven de 18 años que se infiltra en una investigación policial.

Estas dos producciones se sumarán a las previamente anunciadas: Un formato infantil, “Ada Twist, Scientist”, y la serie documental “The G Word With Adam Conover”.

Anteriormente el ex presidente Barack Obama compartió los nombres de las obras que más disfrutó este año en literatura, cines y música.

Películas:“Black Panther”, “Eighth Grade”, “Won’t You Be My Neighbor”. Música “Bad Bad News” por Leon Bridges, “King For A Day” por Anderson East y “Wait by the River” por Lord Huron. Libros American Prison por Shane Bauer, Arthur Ashe: A Life por Raymond Arsenault e Immigrant, Montana por Amitava Kumar.

