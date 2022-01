Pero no fue tanto el mensaje que compartió la esposa de Barack Obama lo que llamó la atención, sino su original atuendo que dejó al dscubierto sus bien torneadas piernas y espectacular figura. De inmediato, los halagos se hicieron presentes por parte de los internautas al ver esta fotografía.

En las primeras horas de hoy, se dio a conocer el sensible fallecimiento de Sidney Poitier, el primer actor negro que ganó un Oscar como mejor actor, motivo por el cual Barack Obama, acompañado en esta imagen por su esposa, Michelle Obama, le dedicó unas palabras al histrión, quien murió a los 94 años de edad.

Muere Sidney Potter

El actor Sidney Poitier, de 94 años de edad y quien fuera el primer actor afroamericano en ganar un Oscar, murió por causas no reveladas, según New York Post. Poitier, nacido en Miami, fue galardonado en 1964 por la Academia estadounidense por su participación en la película Los lirios del valle, como el mejor actor.

Su primera nominación al Oscar la tuvo en 1959 por su trabajo en The Defiant Ones. Su carrera continuó en ascenso durante los siguientes años. En 1967 protagonizó ¿Sabes quién viene a cenar?, un romance interracial que levantó la polémica en Estados Unidos. Después, vinieron otras películas como Ahora me llaman señor Tibbs y Uptown Saturday Night, en la que actuó junto con Bill Cosby.