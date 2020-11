Barack Obama culpa al congreso de las deportaciones en su mandato

Sale a la venta su libro Una tierra prometida (A Promised Land)

El expresidente señala los motivos que impidieron la reforma migratoria

Expresidente de Estados Unidos, Barack Obama culpa al congreso de las deportaciones en su mandato en su libro Una tierra prometida (A Promised Land), de acuerdo al portal de noticias de La Opinión.

Este material salió a la venta este martes en todo el mundo y en 19 idiomas, incluido el español, deja claro desde su título la fe inquebrantable de Obama en el futuro del país que gobernó entre 2009 y 2017, y que ahora se encuentra, a su juicio, “al borde de una crisis” democrática por su extrema polarización.

“No estoy listo todavía para abandonar la posibilidad de un Estados Unidos (mejor), no solo por el bien de las futuras generaciones de estadounidenses, sino por el de toda la humanidad”, escribe Obama en el prefacio del volumen.

En el texto, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, culpa de alguna manera al congreso de la deportaciones o política migratoria, y justificó que su “decisión estratégica”, era solamente ganar tiempo para conseguir una reforma en ese renglón.

De manera textual explicó en su libro Una tierra prometida: “Mi equipo y yo tomamos la decisión estratégica de no intentar de inmediato de revertir las políticas que heredamos, en gran medida porque no quisimos dar munición a los críticos que argumentaron que los demócratas no estaban dispuestos a hacer cumplir las leyes migratorias existentes”.

Incluso señala que aunque esperó eso, la reforma nunca llegó e insiste en que todo eso se debió a que era un momento político muy complicado.

Y para señalar lo que sucedió, remata en su libro Una tierra prometida: “Con la economía en crisis y la pérdida de empleos de los estadounidenses, pocos en el Congreso tenían apetito para asumir un tema candente como la inmigración”.

Actualmente la situación política en Estados Unidos se mantiene a la expectativa luego del triunfo de Joe Biden y ante la negativa de Donald Trump de aceptar la derrota.

Sin embargo, los inmigrantes esperan que se impulse algún programa que les beneficie para poder tener una estadía segura en ese país.