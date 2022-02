¡Limpia toda la suciedad para tener una regadera impecable! Limpiar Limpiar el grout de los pisos, especialmente en baños, es un paso indispensable para que tu regadera se vea siempre como nueva, pero esta tarea requiere seguir varios pasos ¡conoce cuáles son!

Descubre cuáles son las mezclas, herramientas y pasos ideales para conseguir una limpieza profunda del grout en tu regadera, y así evitar la acumulación de suciedad y la exposición a bacterias causantes de varias enfermedades:

Realiza una primera limpieza con agua caliente

El primer paso que puedes seguir para iniciar con la limpieza del grout en tu regadera y baño es hirviendo varias tazas de agua y verter poco a poco, una vez que el agua esté tibia, sobre las líneas donde se encuentra el grout. Con esto, harás más fácil el primer paso, que es retirar el exceso de suciedad, realizando movimientos circulares hasta que poco a poco vayas notando la diferencia en la apariencia.

Prepara tu mezcla de limpieza para el baño

Puedes utilizar diferentes productos de limpieza, pero asegúrate de que estos sean aptos para la limpieza de grout; de lo contrario, dañarás la superficie de tus pisos y no conseguirás el resultado deseado. Por lo general, estos productos son de jabón tipo espuma. Si no deseas comprar un producto especializado, tienes la opción de preparar tu mezcla en casa con varias cucharadas de bicarbonato de sodio con unas gotas de agua para conseguir una pasta que has de aplicar en el grout; para obtener una limpieza más profunda, talla y retira los excesos con una mezcla tibia de agua y vinagre.

Selecciona tus herramientas de limpieza

Para realizar una limpieza profunda (y segura) de grout en tu regadera, necesitarás contar con algunas herramientas fáciles de conseguir, como guantes, cubrebocas, esponjas y cepillos, así como un trapo de tela para secar una vez que hayas terminado. También se recomienda adquirir un recipiente tipo rociador en el cual puedas colocar tu mezcla de agua y vinagre, así como lentes especiales en caso de que utilices materiales como el cloro.