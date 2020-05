La Administración Trump ordenará que las banderas estadounidenses ondeen a media asta en edificios federales y monumentos nacionales durante los próximos tres días, para conmemorar a los que han muerto por el coronavirus.

Las banderas permanecerán a media asta hasta el lunes, según la tradición del Memorial Day o Día de los Caídos, anunció el presidente el jueves a través de su cuenta de Twitter.

“Estaré bajando (a media asta) las banderas en todos los edificios federales y monumentos nacionales a la mitad del personal durante los próximos tres días en memoria de los estadounidenses que hemos perdido con el coronavirus”, tuiteó Trump.

I will be lowering the flags on all Federal Buildings and National Monuments to half-staff over the next three days in memory of the Americans we have lost to the CoronaVirus….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 21, 2020