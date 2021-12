A menos que en los últimos días hayas sufrido un apagón informativo, tienes que conocer el reto del cubo de agua helad a, un movimiento viral que está barriendo la nación para recaudar dinero para la enfermedad degenerativa , ALS. Hasta ahora ha recaudado más de $ 3 millones en sólo tres semanas. Y puesto que todo el mundo habla sobre el desafío del cubo de agua helada, se nos han ocurrido algunas ideas y usos para las bandejas de hielo.

Aunque ames tu espátula de silicona de fantasía y tu pelador de mango super especial, el mejor gadget de cocina que tienes podría estar escondido en tu congelador. La bandeja de hielo a menudo es pasada por alto, siempre menospreciada, tiene muchos más usos de lo que lo imaginas. Desde cubitos de hielo de fantasía a… bueno, sólo tendrás que seguir leyendo para averiguar qué tus bandejas de hielo están listas para convertirse en la más codiciada pieza de plástico.

1. Congelar pesto

Un poco significa mucho cuando se trata de salsa pesto,congelarla en una cubiteraes la manera perfecta para impedir que se estropee en la nevera.

2. Mini paletas de yogurt

¿Sabes que las paletas compradas están llenos de productos químicos y colorante? ¿Por qué no hacer tus propias mini paletascon mezcla de yogurt y fruta o jugo 100% natural? Todo lo que necesitas son cubetas de hielo y palitos. Y como son tan pequeños, no hay ninguna culpa cuando te comes uno… o dos.