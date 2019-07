Página

La Banda Tierra Sagrada sufrió un ataque en la carretera

El vocalista de la agrupación contó lo sucedido

Los internautas se hicieron presentes en los comentarios

Luego de la escalofriante muerte de Luis Mendoza, vocalista de Los Ronaldos y el asesinato apenas el lunes del cantante de narcocorridos Samuel Barraza, la popular Banda Tierra Sagrada sufrió un atentado en plena carretera.

Hace unos días se dio a conocer la ejecución del cantante Luis Mendoza, vocalista de la agrupación Los Ronaldos, en Ciudad Obregón, Sonora a manos de un comando armado que arremetió en múltiples ocasiones en contra de la camioneta donde viajaba en compañía de su manager. Asimismo, el lunes el cantante de narcocorridos Samuel Barraza fue ejecutado junto a otro sujeto en un centro comercial de Tijuana.

Y en esta ocasión, el mundo de la música regional recibió un nuevo golpe al informarse que la Banda Tierra Sagrada recibió un atentado en la carretera. Así lo contó el vocalista César Navarro desde la Ciudad de México para el programa De Primera Mano.

César aseguró que la Banda Tierra Sagrada tuvo un fin de semana lleno de trabajo y que al viajar por la carretera ocurrió todo: “Pasando por Guadalajara, Jalisco paramos a comer varios compañeros y como a una hora y media de Guadalajara, en el libramiento vimos que había varios jóvenes escondidos entre las hierbas y empezaron a aventarle cosas al camión”.

Asimismo, César comentó: “El camión iba andando. No se paró el chófer”.

Y mencionó que por suerte el chófer que transportaba a la Banda Tierra Sagrada no recibió los impactos: “Gracias a Dios no le dieron al chófer, porque si le hubieran dado no sé que hubiera pasado”.

VIDEO #1: ASÍ REVELÓ EL VOCALISTA DE LA BANDA TIERRA SAGRADA LO SUCEDIDO DURANTE SU VIAJE POR LA CARRETERA EN GUADALAJARA