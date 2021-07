Integrante de Banda El Recodo enciende las redes sociales

Ricky Yocupicio, vocalista de la agrupación musical, se descara y posa como Dios lo trajo al mundo

“Qué triste que tengan que hacer esto”, expresan usuarios ¿Y todo por un like? Ricky Yocupicio, integrante de Banda El Recodo, se descara y posa como Dios lo trajo al mundo en su cuenta oficial de Instagram, provocando reacciones de todo tipo, aunque en la mayoría no sale bien librado y le dicen que es triste que tenga qué hacer esto. Con más de 200 mil seguidores a la fecha, el vocalista de esta famosa agrupación musical creada por don Cruz Lizárraga ha compartido en sus redes sociales al momento más de mil 800 publicaciones, pero fue hasta ahora que causó polémica al tomarse una selfie desde un baño. Integrante de Banda El Recodo da las gracias En su publicación más reciente, el integrante de Banda El Recodo quiso agradecer a “la gente de Lancaster por el día de hoy con sus amigos de Los Destructores”, así como sus compañeros de la agrupación musical por el jaripeo ranchero. Y mientras en esta serie de imagenes sus admiradoras lo llenaron de halagos y emojis, en otras cuentas fue duramente criticado por aparecer sin ropa. Hasta el momento, no ha habido alguna declaración oficial de parte de “La madre de todas las bandas”.

Le dicen a Ricky Yocupicio que “parece que se está sacando un moj…” El periodista argentino Javier Ceriani, conductor del programa Chisme No Like, fue una de las personas que reposteó la imagen en la que Ricky Yocupicio, integrante de Banda El Recodo, posó como Dios lo trajo al mundo y sus seguidores no tardaron en reaccionar. “Dios, perdóname, pero esa foto no es nada sexy. Más bien parece que se está sacando un moj…”, “Qué triste que tengan que hacer esto”, “No entiendo cuál es la necesidad tanto de hombres como mujeres de subir este tipo de fotos”, “Parece que se está sacando el juguete para adultos”.

Mensaje para el vocalista de Banda El Recodo: “Ay no, otra hermana” Pero las críticas y ataques no terminarían aquí para Ricky Yocupicio, pues alguien le dijo que por solo tener dos días en el gimnasio, “crees que tienes el cuerpo de Cristiano Ronaldo”, mientras que alguien más preguntó si el vocalista es gay y otra persona dijo: “Ay no, otra hermana”. “Pobre, lo que tiene qué hacer para que escuchen su música”, “Qué corriente y vulgar promocionar una canción con esta escena. No, no y no, qué falta de respeto”, “Solo le falta el papel de baño, esa foto seguro ya tiene memes”, “Tiene algo, para mí que es hermana”, “Ay no… ese flacuchento desnutrído… ya cualquiera quiere llamar la atención de esa manera”, se puede leer en más comentarios.

“Pues sí la Chiquis Rivera enseñó el chimuelo, él también puede” Por otra parte, en la cuenta de Instagram de Chica picosa también se compartió la imagen del vocalista de Banda El Recodo sin ropa, aunque de nueva cuenta no salió bien librado y las críticas no se hicieron esperar: “Pues sí la Chiquis Rivera enseñó el chimuelo, él también puede”. “Oh, Dios mío, pensé que se estaba metiendo algo”, “La verdad se ve muy raro”, “Él es gay, pero que no haga eso”, “Pues cuando menos tiene mejor cuerpo que la Chiquis Rivera, se ve más acinturado”, “Se va a meter todo el puño en el fund…”, “Yo pensé que se estaba metiendo un supositorio”.

Le preguntan al vocalista de Banda El Recodo que sí “le valió” ¿Y sus seguidores, qué opinaron de esta imagen de Ricky? Uno de ellos, Rafa González, vocalista de Banda Los Recoditos, le preguntó sí “le valió verg… al viejo”, mientras que otras personas dijeron que así se habían conocido y que le vieron todo menos los brazos. “Wey, no es Pornhub, es Instagram. Compórtate”, “Don Cruz (fundador de la Banda El Recodo) ha de estar orgulloso”, “Te van a regañar por andar de exhibicionista”, “¿Y el only fans pa’ cuándo?”, “Eso ya es falta de respeto, porque no solo gente adulta usa instagram, qué falta de profesionalismo”.

Las críticas parecían no tener fin Nuevamente, en la cuenta de Instagram de Chica picosa, otras personas se le fueron con todo a Ricky Yocupicio, integrante de Banda El Recodo, quien tal vez no se imaginó el revuelo que causaría al descararse y posar como Dios lo trajo al mundo. “¿Para enseñar los brazos se tuvo que desnudar todo? Me acuerdo cuando a los hombres no les gustaba nada de eso y ni esperanza de tomarse una selfie, y hoy están al tú por tú con la Chiquis. ¿Ya ves lo qué provocas, Chiquis? Para vender una crema enseñó el traserón y éste por enseñar los brazos agarró una pose toda rara”.

“Qué perro se me marcan los brazos”: Ricky Yocupicio, vocalista de Banda El Recodo Pero, ¿y qué dijo Ricky Yocupicio? ¿Cuál fue la razón por la que decidió posar como Dios lo trajo al mundo? El vocalista de Banda El Recodo escribió en sus redes sociales lo siguiente: “Apenas llevo 2 meses y qué perro se me marcan los brazos. ¿Ya escucharon nuestro nuevo sencillo ‘Qué tienen tus palabras ‘? Está disponible en todas las plataformas digitales”. Usuarios de las redes sociales del programa Suelta la sopa también reaccionaron a esta inesperada fotografía: “Ahora los hombres quieren competir con las mujeres, a ver quién enseńa más”, “¿Se está metiendo un…?”, “El nuevo Ricky Martin”, “Realmente Instagram debería de bloquear este tipo de contenido, ya esta gente parece que están en una página de Playboy!!!”.

“De paso salió del clóset” “Salió desnudo y de paso salió del clóset”, “Ya perdió el respeto por sí mismo”, “¿Y a quién sorprende? Así son los meros machos mexicanos y lo que nos espera”, “Le falta el pedazo de papel higiénico”, “Ya no hay vergüenza”, “Se está sacando los pelos”, “Pareciera que se estuviera sacando un pelo”, expresaron más usuarios. Ricky Yocupicio, integrante de Banda El Recodo, seguía siendo objeto de críticas, ataques y hasta burlas: “Lo que tienen que hacer para llamar la atención. ¿Dónde quedó el respeto y el pudor, ya no tienen valores?”, “¿Por qué insisten en mostrar sus miserias, cuál es la necesidad?”.

“La madre de todas las bandas” La Banda El Recodo de don Cruz Lizárraga es una banda sinaloense formada en El Recodo, un pueblo en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, en 1938​ por don Cruz Lizárraga, la cual se puede considerar como la pionera en la divulgación del género, por lo que se le conoce como “La madre de todas las bandas”. En un principio, se dedicó a tocar corridos, sones, polkas y marchas,​ pero con el tiempo introdujo un nuevo estilo, empleando la tambora como instrumento principal y generando así piezas más populares. Ha tocado al lado de personajes de la talla de José Alfredo Jiménez, Lola Beltrán y Juan Gabriel.