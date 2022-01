Investiga con profundidad todo lo que el banco ofrece y adelántate un paso entrando al sitio web de cada banco para conocer su historia, los tipos de cuentas que ofrece y los requisitos que has de cumplir para acceder a ellas. Conocer la historia del banco te dará una mayor certeza y confianza de que tu dinero estará en buenas manos y de que no correrás riesgos extra asociados a los movimientos que desees realizar.

Analiza las apps de los bancos

La accesibilidad es un factor clave para elegir un banco, especialmente en una época donde la mayoría de las transacciones bancarias son electrónicas y donde las personas buscan evitar realizar largas filas en los bancos. Descarga las apps de los bancos que has de comparar y analiza cómo funcionan, qué tan accesibles son y qué tipos de movimientos te permite realizar, ya que esto te ayudará a tomar una decisión acertada.

Lee los términos y condiciones

No elijas un banco hasta que hayas leído todos los términos y condiciones estipulados en la cuenta que has de abrir en él, pues de no leer con atención podrías estar arriesgando tu patrimonio actual y futuro. En ocasiones, las “letras pequeñas” incluyen condiciones de pago, tasas de interés y comisiones que el cliente desconoce y que no suele preguntar; esta falta de comunicación es común, pero puede solucionarse con un proceso más profundo de investigación.