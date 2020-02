Un hombre baleado y otro muerto en ilegal pelea de gallos en California

Dos hombres fueron baleados, uno de ellos mortalmente, durante una supuesta ilegal pelea de gallos en un vecindario al norte de Los Ángeles, en California, reportan este domingo medios locales.

El incidente habría sucedido en las primeras horas de la madrugada de este sábado, en un área residencial en Pacoima, en Los Ángeles, California, de acuerdo con una nota publicada por la estación KABC de ABC News en esa ciudad.

De acuerdo con el reporte, cuando las autoridades policiales llegaron al lugar encontraron muerto a tiros a un joven de apenas 20 años, cuya identidad aún no ha sido dada a conocer por los investigadores.

Two men were shot, one fatally, early Saturday morning at a cockfighting event in a residential area of Pacoima, authorities said.

A 911 caller reported the shooting about 12:30 a.m. at a property in the 12700 block of Montague Street, Los Angeles…https://t.co/wiHhgwoHfC

