Según González, los agentes acudieron al lugar tras recibir informes de disparos. Cuando llegaron los agentes, dijo González, el sospechoso disparó a los agentes y los agentes devolvieron el fuego. Los agentes fueron alcanzados y el sospechoso fue declarado muerto en el lugar, informó la agencia de noticias The Associated Press.

El alguacil del condado de Harris, Ed González, dijo que el incidente ocurrió el martes por la noche en Katy, Texas, a unas 30 millas (48 kilómetros) al oeste de Houston. González dijo a través de Twitter que ambos oficiales fueron hospitalizados con lo que parecían ser lesiones que no ponían en peligro sus vidas.

Toquica dijo que uno de los agentes fue golpeado en la pierna derecha. El otro diputado resultó herido en la pierna y también rozado en la cabeza y la oreja izquierda. “Tenemos la suerte de que ambos estén en condición estable”, dijo Toquica. Toquica no identificó a los agentes pero dijo que tenían 27 y 28 años y que uno llevaba un año en el cuerpo y el otro dos.

El sospechoso no identificado tenía unos 43 años y estaba fuera de la cárcel bajo fianza por el asalto agravado de un miembro de la familia en 2020, dijo Toquica, pero no estaba claro qué llevó a la policía a llamar a la casa el martes. El tiroteo aún está bajo investigación, dijo. Archivado como: balacera en Texas.

Sobre el sospechoso, Toquica dijo: “Se nos informa que en este momento es un esquizofrénico paranoico. Eso no ha sido 100 por ciento confirmado. Por supuesto, toda esta información es preliminar, pero eso es lo que nos han advertido a partir de este momento”.

La niña murió más tarde en un hospital local. La pequeña Arlene Alvarez había estado en soporte vital antes de morir el martes, dijo su padre Armando Alvarez a los periodistas, reseñó la agencia de noticias The Associated Press. Archivado como: balacera en Texas.

Padre hispano narra minutos de terror en Texas

Álvarez dijo que Arlene estaba sentada en el asiento trasero de su camioneta y que usaba auriculares cuando comenzó el tiroteo el lunes por la noche. “Cuando nos dispararon por primera vez, y les dije ‘bajen’, ella fue la única que no se bajó. Ella no me escuchó”, dijo Álvarez.

Tony Earls, de 41 años, fue acusado el martes de asalto agravado, lesiones corporales graves, en el tiroteo, anunció la policía. Estaba detenido en la cárcel del condado de Harris con una fianza de $ 30,000. Los registros judiciales no incluyeron un abogado que pudiera hablar en su nombre.