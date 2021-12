Una fiscal presentó cargos de homicidio involuntario contra los padres y alegó que no intervinieron el día de la tragedia a pesar de haber sido confrontados con un dibujo y un mensaje escalofriante —“Sangre por todas partes”— que se encontró en el escritorio del menor, informó The Associated Press.

¿Los padres del autor del tiroteo fueron cómplices?

“Espero que los padres y todos tengan humanidad y que intervengan y detengan una posible tragedia”, agregó. “La conclusión que saco es que había una razón absoluta para creer que este individuo era peligroso y estaba perturbado”. Las autoridades dijeron a media tarde que estaban buscando a la pareja.

El jefe de la policía, Mike Bouchard, dijo que la abogada de los Crumbley, Shannon Smith, había accedido a gestionar su arresto si se presentaban cargos, pero no había podido comunicarse con ellos. Smith aseguró sin embargo que los Crumbley no estaban huyendo y que se habían ido de la ciudad a principios de semana “por su propia seguridad”. “Regresarán al área para ser procesados”, aseveró Smith a The Associated Press. Archivado como: Balacera en High School.