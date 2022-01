La policía de Scarborough respondió al tiroteo en el estacionamiento de la minorista alrededor de las 6:30 de la tarde. En el lugar, fue detenido un sospechoso que ‘descaradamente’ permanecía la escena. La policía no pudo confirmar que fuera el único involucrado, de acuerdo con WMTW.

Las autoridades locales dijeron que el sospechoso fue muy “comunicativo” con sus acciones, de acuerdo con WMTW. Los motivos que llevaron a Bryan Johns a desatar la balacera en el estacionamiento del Walmart, ni contra quién accionó su arma. Del reporte no se advierten heridos durante el tiroteo.

Hasta el momento de la redacción de esta nota se desconoce si la persona que huyó resultó herida o si también accionó un arma en el estacionamiento de Walmart. De acuerdo con el medio local, el detenido fue señalado como un residente de Maine, pero no se especificó su residencia exacta. Archivado como: Balacera en estacionamiento de Walmart

De acuerdo con el reporte reseñado, otro vehículo logró huir del estacionamiento de la minorista. No se sabe con exactitud la relación entre el vehículo que huyó y el hombre encontrado en el jeep. Los datos como marca y modelo del auto que escapó siguen bajo investigación según WMTW.

Muere policía latino de Los Ángeles

No se ha aclarado si los cuatro sospechosos cuyo arresto se anunció hoy forman parte de esas cinco personas. El jefe del LASD, Alex Villanueva, dijo que no dará más detalles acerca de las detenciones para no comprometer las pesquisas en torno al homicidio, apunta Efe.

Por su parte, el jefe del LAPD, Michel Moore, dijo que Arroyos había cumplido una serie de días en patrulla y tenía libre el lunes, cuando fue con su novia en busca de “un lugar para vivir, un lugar para comprar e invertir en la ciudad y en el futuro de esta región”. Archivado como: Balacera en estacionamiento de Walmart de Scarborough.