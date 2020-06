Bad Bunny – Wiki Latino – Biografía – Mundo Hispánico

Nombre real: Benito Antonio Martínez Ocasio

Benito Antonio Martínez Ocasio Nombre artístico: Bad Bunny

Bad Bunny Lugar de nacimiento: Vega Baja, San Juan, Puerto Rico

Vega Baja, San Juan, Puerto Rico Fecha de nacimiento: 10 de marzo de 1994

10 de marzo de 1994 Pareja: Gabriela Berlingeri (2017-presente)

Gabriela Berlingeri (2017-presente) Género musical: Trap, reguetón, hip hop

Trap, reguetón, hip hop Nacionalidad: Puertorriqueña

Familia

Lysaurie Ocasio (madre)

Bernie Martínez Ocasio (hermano)

Bysael Martínez Ocasio (hermano)

Pareja

Gabriela Berlingeri (2017-presente)

Vida personal

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, nació el 10 de marzo de 1994 en el municipio de Vega Baja, en San Juan, Puerto Rico. Su madre es Lysaurie Ocasio; tiene dos hermanos: Bernie y Bysael, con quienes lleva una buena relación y le llaman “Beno”.

Bernie actualmente trabaja con Bad Bunny, y se ha desempeñado como su asistente desde que despegó la carrera del “Conejo Malo”; Bysael, su hermano menor, ha declarado que actualmente no tiene interés en seguir los pasos de su exitoso hermano y que perseguirá una carrera profesional en el béisbol en cuanto termine sus estudios de preparatoria.

La vida de Bad Bunny transcurrió en un seno familiar católico, en donde su mamá participaba en las actividades de la iglesia y en donde Benito participaba en el coro de la misma.

Su primer acercamiento con la música urbana tuvo lugar en su infancia, cuando en uno de sus cumpleaños le obsequiaron un disco del cantante Vico C, quien finalmente resultó ser una de sus mayores influencias musicales.

A la par de su pasión por la música, Bad Bunny ha reconocido tener un gran afecto por la lucha libre, producto de las tardes en las que su padre miraba por televisión los encuentros de esta disciplina.

Su gran éxito lo ha llevado a colaborar con grandes figuras de la música internacional, como Ozuna, Farruko, Daddy Yankee, Will Smith, Nicki Minaj, Drake y Marc Anthony.

Discografía

Año Título 2018 X 100pre 2019 Oasis (feat. J Balvin) 2020 YHLQMDLG 2020 Las que no iban a salir (recopilatorio)

Premios

Año Premio Categoría 2017 Grammy Awards Canción del año (nominado) 2017 Latin Grammy Mejor canción urbana (nominado) 2017 Latin Grammy Mejor performance urbana (nominado) 2018 Latin American Music Awards Artista del Año (ganador) 2018 Latin American Music Awards Nuevo artista del año (nominado) 2018 Latin American Music Awards Canción del año (nominado) 2018 Latin American Music Awards Canción pop favorita (nominado) 2018 Latin American Music Awards Canción urbana favorita (ganador) 2019 Latin Grammys Mejor canción urbana (nominado)

Carrera

Desde muy temprana edad, Bad Bunny mostró tener un interés particular por la música urbana. A los 5 años recibió un disco del cantante de rap Vico C, cuyo estilo urbano resultó ser del agrado del “Conejo Malo”.

Este sobrenombre, con el que actualmente se le conoce en la escena musical mundial, se originó a partir de una fotografía en la que se ve al cantante portando unas orejas de conejo mientras realizaba gestos con el objetivo de verse agresivo.

Cuando era niño, su madre lo inscribió al coro de la iglesia católica a la que asistía; sin embargo, después de algunos años de participar en distintos eventos, el cantante decidió que era momento de abandonar el coro, pues encontró que su pasión se encontraba en el reguetón.

A partir de los 13 años descubrió su verdadera pasión por el género urbano, y fue durante esos años cuando comenzó en su andar musical. En su primera etapa, se dedicó a componer canciones y producirlas.

Años más tarde, se dedicó a continuar sus estudios, ingresando a la Universidad de Puerto Rico, en Arecibo, aunque finalmente optó por suspender sus estudios para dedicarse por completo a perseguir su sueño de ser un cantante mundialmente reconocido.

Su camino hacia la fama no fue sencillo. Para solventar sus gastos, Benito comenzó a trabajar en un supermercado; sin embargo, esto no impidió que continuara escribiendo música, la cual publicó de manera independiente en distintas plataformas virtuales.

Las redes sociales también se presentaron como un gran aliado en la carrera de Bad Bunny, pues utilizaba su cuenta de Instagram y SoundCloud para publicar videos y fragmentos de sus canciones. Así, se fue haciendo de un público y pudo comenzar a realizar presentaciones musicales en San Juan.

Su primer gran éxito fue la canción “Diles”, que le abrió las puertas a la escena musical internacional cuando el productor de música Luian lo contactó para ofrecerle un contrato, convirtiéndose en el primer cantante en firmar para el sello Hear This Music, que tenía a Luian como presidente. No obstante, el cantante dejó esta casa productora, alegando que no le habían permitido producir un álbum debut, lo que el cantante consideró injusto.

Este solo fue el inicio musical del cantante, quien en muy poco tiempo se vio rodeado de reconocimientos; su primera canción, “Soy peor”, se colocó en el puesto número 22 de lo más escuchado de la música latina.

Las colaboraciones musicales también han jugado un papel principal en su carrera, participando en producciones de cantantes como Ozuna, Farruko, Daddy Yankee, Will Smith, Nicki Minaj, Drake y Marc Anthony.

Su álbum debut se tituló “X100pre” y se publicó bajo el sello Rimas Entertainment. Esta producción le ganó críticas positivas por parte de la audiencia, y le permitió colocar diferentes canciones en el top 100 del Billboard Latino.

Una de sus presentaciones estelares ocurrió el 2 de febrero de 2020, cuando fue invitado a realizar una participación pequeña en el espectáculo de medio tiempo junto con Shakira y Jennifer López.

Asimismo, se ha presentado en importantes festivales musicales como Coachella, además de acudir como invitado a programas de talla internacional como The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Vida privada

El peso de la fama impactó de manera negativa a Bad Bunny, llegando a declarar en 2019 que estaba contemplando la posibilidad de abandonar su carrera musical debido a los efectos que la fama había tenido en su salud mental.

Sin embargo, el 10 de mayo de 2020 el cantante estrenó un álbum recopilatorio, titulado “Las que no iban a salir”; uno de los temas, “En casita”, fue grabado con un iPhone mientras el cantante se encontraba realizando la cuarentena causada por la pandemia del coronavirus.