Bad Bunny presume en las redes sociales a su actual pareja

En plena celebración de sus 26 años, el cantante despeja dudas sobre su sexualidad

Además, comparte los momentos de felicidad y amor que vive a lado de su amor

Al tiempo en que celebra su cumpleaños número 26, el cantante de reguetón Bad Bunny presume en redes sociales a su actual pareja y con esto por fin se confirman las sospechas de un buen sector de su público sobre su orientación sexual: que le gustan las mujeres, que la relación va viento en popa y que se aman mucho.

Es así como el puertorriqueño pone fin a una serie de señalamientos sobre su presunta homosexualidad y con este video y fotografía, deja en claro que su corazón pertenece a una mujer. En algunas entrevistas para algunos medios de comunicación el también cantante de trap ha confirmado que le gustan las mujeres, pero que no sabe qué pasará en un futuro, tal como lo publicó en la página de internet del programa Venga la Alegría.

Pero las dudas del público sobre la orientación sexual han surgido en las redes sociales principalmente porque al joven le gusta pintarse las uñas y el cabello. Sin embargo con estas imágenes, el reguetonero pone fin, por el momento, de estos rumores que dejaban en tela de juicio sus preferencias en el amor.

La fotografía y video fueron filtradas por la cuenta de Instagram de @despiertamerica y hasta la mañana de este martes 10 de marzo superaba la cifra de 172 mil reacciones de me gusta y estaba por alcanzar los 15o comentarios de sus más fieles seguidores y detractores, que no desaprovecharon la oportunidad de dejar su opinión en la sección de comentarios.

En el mensaje que sube la publicación se dice lo siguiente de manera textual: “Gaby, la novia de @badbunnypr… Por cierto el cantante hoy cumple 26 años. ¡Felicidades!”.

Sin embargo, una seguidora les hizo la aclaración: “Corrección; no es su novia nueva llevan 3 años juntos”.

Pero de inmediato comenzaron las críticas hacia el cantante y su pareja: “Wow qué valor aguantarlo por tanto tiempo, estará sorda o algo similar”.

Otra persona comentó a cerca de la postal y del video: “Él es artista, si ella lo aguanta es porque fuera del escenario es un hombre normal y la trata bien”.

Alguien más comentó sobre la forma de ser de la pareja de Bad Bunny a quien presume en las redes: “Es una chica sencilla, nada que ver con las modelos que salen en sus videos”.

Pero con la “estela” de movimiento de la defensa de las mujeres, una de ellas aprovechó para criticar la calidad moral del cantante y opinó: “Ay no, podrá ser muy famoso, pero yo no sé cómo una muchacha se fija en un tipo así y ahorita salen un montón a defenderlo, pero estoy 100% segura que si un tipo cualquiera que actúe y se viste así se les acerca muchas ni caso les harían”.

Una mujer más respaldó la opinión anterior y la reforzó con su sentir: “Lo siento pero de verdad que me cae mal este tipo… no puedo con él, no me entra”.