Se trata de buscar tipos de azúcar

De hecho, parece que todo lo que lees en estos días afirma que el azúcar es simplemente tóxico para el cuerpo. Debido a esto, ha habido intensas actividades para la consciencia de reemplazar el azúcar y el jarabe de maíz alto en fructosa con endulzantes más naturales como el néctar de agave o jarabe de maple. Pero aunque otros endulzantes bajos en glucémicos, como la miel cruda o stevia, proveen una alternativa baja o con cero calorías, eso a veces no afecta el azúcar en la sangre; algunas veces los niveles de fructosa encontrados en muchos de estos endulzantes bajos en glucémicos, como el jarabe de agave, que tiene más fructosa que azúcar, pueden ser igual de malos para ti. Así que con todas estas alternativas de azúcar, ¿qué podemos inferir?

La mayoría de los alimentos en el supermercado ahora incluyen los valores glucémicos en sus etiquetas para que estés consciente de éstos si estás cuidando tu peso o estás preocupada por tu azúcar en la sangre. Pero en gran parte siempre y cuando sigas una dieta saludable y evites dulces no deberías preocuparte mucho. Frank M. Sacks, un profesor en la Escuela de Medicina de Havard y un autor de estudios glucémicos, dijo a The New York Times que: “La gente debe de comer más granos integrales, productos agrícolas frescos, y comidas altas en fibra por los nutrientes que contienen. Pero a menos que alguien tenga diabetes y deba monitorear sus niveles de azúcar en la sangre, la gente que ya está siguiendo una dieta saludable no necesita preocuparse por el impacto de azúcar en la sangre de un tipo de fruta o grano contra otra”.