¿Alguna vez te has preguntado por el ayuno intermitente? Te entendemos totalmente. Después de las fiestas y la comida infinita que se ingirió durante las éstas, todas estamos buscando una forma efectiva para eliminar unas libras indeseables y comenzar el 2022 un poco más saludables. Y algunas veces, si estás intentando perder peso, el instinto es comer menos, o tal vez incluso ayunar y omitir todas las comidas. Así que, ¿qué es exactamente el ayuno intermitente?, y ¿realmente funciona o hace más daño que bien? De acuerdo con Kris Gunnars, BS, CEO y fundador de Authority Nutrition: “El ayuno intermitente es un patrón de comida donde tú haces ciclos entre periodos de comer y ayunar. No dice nada sobre qué comidas debes comer, sino cuándo debes comerlas”. Y aunque se está volviendo muy popular, ha existido desde siempre. El ayuno intermitente no es nuevo Como Shape Magazine informa, el Dr. Mike Roussell, director de nutrición de PEAK Performance en la ciudad de New York, explica que el ayuno no es una nueva tendencia—ha existido por siglos con fines religiosos y como un método para perder peso. Él explica que un estimado del: “14 % de los adultos en EE.UU ha usado el ayuno como método para perder peso. Eso es algo muy significativo considerándolo en cualquier lugar del 44% de los americanos que están haciendo dieta”. Así que, sabemos que es una práctica común, pero… ¿es segura? Como con cualquier dieta, hay pros y contras para este método de pérdida peso. Y antes que te adentres en un plan de alimentación libre de comidas, necesitas conocer los datos sobre el ayuno intermitente. Aquí están los pros y contras para que así puedas tomar una decisión informada sobre si la dieta del ayuno es para ti.

Más energía y más enfoque Mucha gente que la prueba dice que entre los resultados del ayuno intermitente está el de sentirse más energizados durante el día, incluso durante el periodo de ayuno de su horario debido a que el ayuno permite a tu cuerpo la oportunidad para reiniciarse y reajustarse para que tú experimentes una resistencia y enfoque aumentados. Pérdida de peso con ayuno intermitente Naturalmente, eliminar calorías puede ayudarte a perder peso. Si ayunas, comes menos por un periodo largo de tu día/semana. Hay muchas opciones para planes de ayuno intermitente (ve abajo), pero sin importar cómo lo hagas, estás pasando muchas horas sin ingesta de alimentos, así que estás ingiriendo menos calorías en general. El truco está en asegurarse que no sobre compenses tus comidas omitidas cuando el ayuno se termina. Como la revista Shape informa: “El total de calorías importa, así que si tú comes todas las calorías “ayunadas” en los días subsecuentes (u horas), no perderás peso”.

Términos a largo plazo Aunque los resultados del ayuno intermitente (pérdida de peso, un cuerpo purificado, aumento de energía…) valen la pena el esfuerzo, también hay beneficios potenciales a largo plazo. Estudios muestran que practicar el ayuno intermitente puede: “Ayudar a controlar el azúcar en la sangre, posiblemente prevenir la diabetes, hacer más lento el proceso de envejecimiento, y prevenir o minimizar el riesgo de enfermedades en el corazón”. Más allá de eso, los informes sugieren que: “Disminuir el consumo de calorías de un 30 a 40 por ciento (sin importar cómo se realice) puede extender tu esperanza de vida en un tercio o más. Es conveniente (y no cuesta nada) Aunque algunas dietas requieren de equipo especial, alimentos, membresías, literatura y más, el ayuno intermitente solamente requiere de un horario y algo de fuerza de voluntad. Puedes continuar comiendo las mismas comidas que siempre comes, aún puedes disfrutar de tu café, ocasionalmente de una botella de vino, tus cenas con pasta y más. Pero durante los periodos de ayuno, simplemente no comes. De hecho, no cuesta más hacer la dieta, cuesta menos porque estás consumiendo menos comidas y calorías en general.

El ayuno intermitente da flexibilidad Amamos dietas que ofrecen flexibilidad y puede modificarse para que se ajusten a nuestro estilo de vida. El concepto de que una talla se ajusta con todos los planes de dietas no es realista. El ayuno intermitente te permite escoger un horario que funcione de acuerdo a tu vida. Puedes escoger el ayuno de 16 horas, donde ayunas por 16 horas al día y comes por 8. O tal vez no quieras ayunar todos los días, así que en vez escoges el método come-detente-come, donde ayunas dos días a la semana (por 24 horas enteras) y comes normalmente en los otros 5 días de la semana. Otra opción es el horario 5:2, donde comes normal 5 días a la semana y comes una cantidad reducida de calorías (como 500-600) los otros dos días. En síntesis, tienes opciones para que puedas elegir el plan que funcione con tu vida.

Necesitas ser más consciente de tus hormonas Un cambio drástico en cuánto consumes (aka ayunar) podría resultar en un desequilibrio y problemas de salud como resultado de esos aumentos hormonales. Como Huff Post informa, de acuerdo con Sara Gottfried, MD., autora de, The Hormone Cure: “Omitir comidas acelera a tu hormona del estrés cortisol, a la cual considero el señor obscuro del metabolismo”. Ella continúa diciendo que el ayuno intermitente: “Puede mantener al cortisol elevado cuando debería de estar disminuyendo y crea el efecto indeseable de almacenar grasa y romper el músculo”. Es un reto mental El ayuno intermitente solo funciona si tú lo haces de una forma saludable y te apegas a tu horario de alimentación/ayuno, lo cual requiere de mucha fuerza mental y de voluntad. Y, al principio, probablemente estarás hambrienta y, definitivamente, estarás molesta observando a otras personas comer. Pero como cualquier dieta, necesitas ser capaz de superar el obstáculo mental para aprovechar los beneficios.

Si tienes hábitos malos de alimentación, no mejorarán tu dieta o tu salud Ya que no estás modificando lo que comes, sino cuándo lo comes, el ayuno intermitente no te hará más saludable. Tal vez reduzca la ingesta de calorías, pero si tu dieta regular aún involucra un motón de comidas procesadas, azúcar, grasas no saludables y muy poco de proteína magra y productos agrícolas, no estarás saludable, incluso si ayunas. La dieta intermitente es una rutina genial de dieta para probar, si tienes una compresión bastante sólida con respecto a hábitos saludables y un estilo de vida activo y equilibrado. Tu horario social quizá cambie Seamos sinceras… si no estás comiendo y tomando por largos periodos del día/noche o el día entero, probablemente será difícil tener una vida social que involucre salir a comer, fiestas, citas, etc. Planea tu horario de ayuno de forma inteligente y escoge un horario que funcione con tu vida social en vez de un plan que te obligará a perderte de cosas en tu vida.