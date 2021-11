Aprobar la ‘green card’ sería mejor

Si a los indocumentados se les permitiera quedarse en Estados Unidos bajo el ‘parole’, tendrían problemas para poder solicitar su licencia de conducir y es que no todos los estados del país otorgan a este grupo de personas el permiso de tránsito, informó el diario La Opinión. Previendo estas complicaciones, los activistas han pedido al Congreso estadounidense que modifique la fecha en la Ley del Registro, para que más inmigrantes puedan optar a la ‘green card’.

“El plan no asegura que todas las personas bajo el ‘parole’ sean elegibles para la licencia de conducir, porque esa es una pregunta para la entidad, no para la ley federal”, explicó Kendal Nystedt, quien es abogada de inmigración para la organización progresista Make The Road New York.