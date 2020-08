Ayuda Trump Dakota del Sur. La gobernadora Kristi Noem, aliada de la Casa Blanca, dijo que su estado no necesita fondos adicionales

Asegura que la economía de Dakota del Sur se está recuperando y por eso están en la “afortunada posición de no tener que aceptar” la ayuda de Trump

El desempleo en Dakota del Sur se encuentra actualmente en 7.2%

Ayuda Trump Dakota del Sur. En un sorpresivo gesto, Dakota del Sur parece convertirse en el primer estado en declinar la nueva ayuda federal por desempleo aprobada bajo una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump este mes en medio de la pandemia y tras el fracaso de las negociaciones entre demócratas y republicanos en el Congreso.

La gobernadora republicana Kristi Noem, aliada de la Casa Blanca, dijo que Dakota del Sur no necesita los fondos adicionales porque los trabajadores en su estado han sido recontratados y que su economía se está recuperando después de sufrir las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus.

“Mi gobierno está muy agradecido por la flexibilidad adicional que proporciona este nuevo esfuerzo, pero Dakota del Sur se encuentra en la afortunada posición de no tener que aceptarlo. La economía de Dakota del Sur, que nunca se ha cerrado, se ha recuperado y así ha pasado con casi el 80% de los empleos que se habían perdido. Dakota del Sur es el único estado de la nación que no ha recibido la extensión de los beneficios porque nuestra tasa de desempleo es la más baja de la nación”, dijo en un comunicado que cita el portal de noticias The Hill.

Trump firmó una orden ejecutiva a principios de este mes que permite al gobierno federal usar el dinero ya asignado para asistencia por desastre para ayudar a los estadounidenses desempleados, agregando al menos 300 dólares más a sus montos de beneficios semanales, y se espera que los gobiernos estatales den 100 dólares adicionales, para un total de 400 dólares semanales.

La orden se produjo después de que funcionarios de la Casa Blanca y líderes demócratas en el Congreso no pudieron llegar a un acuerdo sobre un nuevo paquete de ayuda por el coronavirus a principios de este mes. El beneficio por desempleo federal de 600 dólares por semana bajo la Ley CARES de marzo expiró a fines de julio.

Pero la orden tomó por sorpresa a muchos estados, algunos de los cuales aún se están recuperando de las repercusiones económicas de la pandemia y es posible que no estén en condiciones de agregar su parte del aumento (100 dólares) a los beneficiarios.

Se espera que varios estados ofrezcan solo los 300 dólares adicionales semanales del gobierno federal, a pesar de las preocupaciones de que la cantidad no cubrirá los gastos de muchas personas y familias.

La orden provocó duras críticas del gobernador de Pensilvania, el demócrata Tom Wolf, quien escribió en una carta que la “propuesta enrevesada y de corta duración” “retrasará los pagos a los habitantes de Pensilvania desempleados y creará cargas administrativas innecesarias y costosas para los estados que deben administrar los fondos”.

La tasa de desempleo de Dakota del Sur se encuentra actualmente en 7.2 por ciento y 152 personas han muerto a causa del virus en el estado.

