Según el portal de Vivienda de California, los solicitantes podrían obtener apoyo financiero para cubrir los costos de energía, bien sea la electricidad, el gas y el combustible, que pueden no estar cubiertos por el propietario de la vivienda. Asimismo, los propietarios también pueden solicitar el apoyo económico si tienen inquilinos atrasados con sus pagos.

Los residentes elegibles tienen tan solo un día para pedir la asistencia económica para la renta ya que las solicitudes deben enviarse antes del viernes 31 de marzo. El programa está dirigido a los inquilinos de bajos ingresos que necesitan ayuda con el pago del alquiler y los servicios públicos tras la pandemia del Covid-19, informó The Sun.

Dese prisa para no quedarse en la calle

La ley estatal dice que los inquilinos no pueden ser desalojados mientras tengan una solicitud pendiente de asistencia de alquiler. Pero esa ley expirará el 31 de marzo. Mientras tanto, tantas personas han solicitado asistencia que los funcionarios estatales están tardando más de lo que pensaban en entregar el dinero.

Hasta el martes, poco más de 275,600 personas tenían solicitudes pendientes, según la Agencia de Vivienda, Servicios al Consumidor y Negocios de California. Ese número no incluye los programas de asistencia operados por los gobiernos locales. Los funcionarios estatales no podrán aprobar todas esas solicitudes antes del 31 de marzo. A partir del 1 de abril, cualquier persona que no haya pagado el alquiler puede ser desalojada.