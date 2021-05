Sin embargo, organizaciones proinmigrantes afirmaron que esa cantidad no es suficiente para satisfacer las necesidades de las comunidades que afrontaron la crisis durante la pandemia y que por su estatus legal fueron excluidas de la ayuda federal aprobada por el Congreso.

“Los 40 millones de dólares solo llegarán a una fracción de la población de trabajadores excluidos y sus familias, y no es suficiente para satisfacer la vasta y desesperada necesidad”, indicó la organización en un comunicado citado por Efe.

Indocumentados son esenciales en Nueva Jersey

El estudio destacó además que el 6,5 por ciento de la fuerza laboral del estado de Nueva Jersey es indocumentada y que hay más de 209,000 trabajadores esenciales sin estatus legal en esa región.

La New Jersey Alliance for Immigrant Justice señaló por su parte que la ayuda no es suficiente y destacó que durante más de un año, cientos de miles de miembros de la comunidad inmigrante arriesgaron sus vidas sin ayuda financiera del gobierno federal o estatal.