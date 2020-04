Dos demócratas de la Cámara de Representantes han introducido una legislación para dar a millones de estadounidenses 2,000 dólares cada mes durante el tiempo que dure la crisis económica por la pandemia de coronavirus, reseñó Kare 11 News.

La propuesta se produce cuando decenas de millones de residentes en EE.UU. esperan su cheque de la Ley CARES aprobado el mes pasado. Muchas de esas personas han terminado en la línea de desempleo en las últimas tres semanas.

El nuevo proyecto de ley, denominado Ley de Dinero de Emergencia para el Pueblo, está siendo presentado por el representante de Ohio, Tim Ryan y el representante de California, Ro Khanna.

“Un cheque único de mil doscientos dólares no va a ser suficiente”, dijo Khanna en un comunicado. “Los estadounidenses necesitan entradas de dinero en efectivo sostenidas durante el tiempo que dure esta crisis para salir del otro lado vivos, sanos y listos para volver al trabajo”, agregó.

A one-time check isn't enough when millions of Americans can't pay their rent, mortgages, utility bills, and are forced to choose between their health and their paychecks.

Our next stimulus package must be bold in supporting ordinary Americans. pic.twitter.com/s9Hih2ql7P

— Ro Khanna (@RoKhanna) April 15, 2020