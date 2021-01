El presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva para acelerar los cheques de estímulo

Asimismo, la orden contempla ayuda federal para expandir ‘food stamps’ a las familias de bajos ingresos

El decreto también protegería a los solicitantes de empleo en caso de desempleo

El presidente Joe Biden emitió este viernes una orden ejecutiva de “ayuda económica de emergencia” en un intento de ayudar a los estadounidenses que se han visto económicamente afectados por la pandemia del COVID-19.

La reciente acción del mandatario ocurre mientras que el Congreso comienza a considerar un paquete de estímulo mucho más grande de 1,9 billones de dólares para ayudar a los afectados por el coronavirus.

Las dos órdenes ejecutivas que firmará Biden aumentan la ayuda alimentaria, protegen a los desempleados y allanan el camino para que los empleados del gobierno federal y los contratistas obtengan un salario mínimo de 15 dólares por hora.

“El pueblo estadounidense no puede darse el lujo de esperar”, dijo el director del Consejo Económico de la Casa Blanca, Brian Deese, informó The Associated Press.

“Muchos penden de un hilo. Requieren ayuda y estamos comprometidos a hacer todo lo posible para brindar esa ayuda cuanto antes”, agregó.

Deese subrayó que los decretos no sustituyen el estímulo adicional que según Biden es necesario más allá de los 4 billones de dólares de ayuda ya aprobados, incluidos 900.000 millones en diciembre.

“Estas acciones no son un sustituto del alivio o reforma legislativa integral que está en el plan de rescate estadounidense”, dijo Brian Deese, director del Consejo Económico Nacional. “Pero proporcionarán un salvavidas fundamental para millones de familias estadounidenses”, aseveró.

Varios legisladores republicanos han declarado su oposición a ciertas disposiciones del plan de Biden de hacer pagos directos a individuos, ayuda a los gobiernos estatales y locales y un salario mínimo nacional de 15 dólares por hora.

Biden también dirigirá al Departamento del Tesoro a encontrar formas de entregar nuevos cheques de estímulo a millones de estadounidenses elegibles que aún no han recibido los fondos, informó The New York Times.