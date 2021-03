Autoridades de Los Ángeles anunciaron un nuevo programa de más de 235 millones de dólares para ayudar a inquilinos afectados por la pandemia

Miles de latinos podrán beneficiarse del reciente programa de ayuda para la renta

Esta segunda ronda de financiación para pagar alquileres atrasados es más del doble de la cantidad de la última ronda

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, y miembros del Concejo Municipal anunciaron este martes un nuevo programa de más de 235 millones de dólares de ayuda para inquilinos que no han pagado su renta tras ser afectados por la pandemia del coronavirus, entre los que se cuentan miles de latinos.

Los inquilinos y propietarios residentes de la ciudad de Los Ángeles afectados por la emergencia sanitaria podrán solicitar la ayuda de un fondo de 235,5 millones a partir del 30 de marzo, dijeron el martes funcionarios de la ciudad en una conferencia de prensa, informó la agencia Efe.

Programa de ayuda al alquiler en Los Ángeles por $235,5 millones

El pasado 2 de marzo el Concejo Municipal votó por unanimidad para aprobar el uso de fondos de la ronda de alivios de diciembre pasado del Gobierno federal y el estatal para ayudar a unas 64.000 familias con asistencia de alquiler, según estimaciones del Ayuntamiento de Los Ángeles.

Garcetti destacó que “lo bueno de este (programa) es que, al contrario del año pasado, no se trata solo de pagar uno o dos meses de alquiler hacia adelante” y agregó que “se trata de borrar esa deuda que está estresando hoy a las familias que se preguntan si podrán o no pagar el alquiler, no solo el alquiler de este mes”.