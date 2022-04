Hasta el momento no está claro, ni tampoco se sabe cuándo fue que grabó ese clip Al Zawahiri, quien tomó las riendas de ese grupo terrorista tras la muerte de Osama Bin Laden en 2011. La grabación causo sorpresa para muchos, ya que se creía que había muerto en el año 2020, según Daily Mail .

Ayman al-Zawahiri reaparece. Muchos recuerdan el atentado ocurrido en Nueva York aquel fatal día del 11 de septiembre del 2001, cuando las llamadas Torres Gemelas fueron derribadas por unos aviones tomados por terroristas y provocando la muerte de miles de inocentes. La orden fue dada por el mercenario Osama Bin Laden, pero este no actuaría solo.

¿De qué habla en su video?

¿Cómo saber cuándo fue grabado el video? Este es uno de puntos complicados. Por ejemplo, el acuerdo con los talibanes sobre la retirada de los estadounidenses se firmó en febrero de 2020, por lo que sus comentarios no confirman que el video haya sido necesariamente grabado hace poco.

SITE destacó que, en cambio, el líder de Al-Qaeda no habló sobre el control que desde el mes pasado ejercen los talibanes sobre Kabul, la capital de Afganistán, y en general sobre todo el país, reportó Daily Mail. Hoy en día en realidad no se sabe con exactitud si Ayman Al-Zawahiri continua con vida o no. Archivado como: Ayman al-Zawahiri reaparece