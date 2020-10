Aylín Mujica confiesa lo inesperado

La actriz cubana revela que fue secuestrada en México

“Pensé que me iban a matar”, expresó en entrevista

¡Que fuerte! La actriz cubana Aylín Mujica revela que fue secuestrada en México y pensó que la iban a matar.

En una entrevista que concedió a Suelta la sopa de Telemundo, y que se puede ver en la cuenta oficial de Instagram del programa, Aylín Mujica confesó lo inesperado.

“Me pone una navaja entre las piernas, me dice, ‘no te quiero hacer daño, lo único que quiero es dinero’ y me estuvo dando muchas vueltas, varias horas para sacar dinero de diferentes cajeros”.

Visiblemente nerviosa al recordar ese difícil momento, la actriz cubana llegó a creer que perdería la vida en ese instante: “Pensé que me iban a matar, te lo juro, pensé que me iban a matar, ay no”.

La entrevista no pudo continuar, ya que Aylín Mujica comenzó a llorar. De inmediato, seguidores de esta cuenta de Instagram no dudaron en expresar sus puntos de vista: “Por eso México es el país donde ni loca me gustaría viajar nunca”, “Vivimos en un país donde hasta salir da miedo, mujeres nunca anden solas a altas horas de la noche y en lugares desconocidos”.

Admiradores de la actriz cubana, quien también se desempeñó como conductora invitada en Suelta la sopa, aunque no con los resultados esperados, le expresaron su apoyo en este momento: “Gracias a Dios que sigues aquí”, “Pobrecita, gracias a Dios tuvo ‘suerte’ y no le hicieron daño físico”, “Pobre mujer, tan trabajadora que es, terrible momento, que te mejores, Aylín”.

Precisamente, en Suelta la sopa, Aylín Mujica hizo un comentario que no fue del agrado de Vicente Fernández Jr, de quien dijo que era “un hombre violento”, algo que no agradó al cantante, quien dijo que procedería legalmente.

Y después de que Aylín Mujica revelara que había sido secuestrada en México, algunas personas dijeron los siguiente: “Seguro que fue Vicente Jr quien la mandó a secuestrar”, “Seguro fue el enano del Jr”.

