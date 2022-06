Ayana Rivera traje de baño: La hija de Lupillo manda extraño mensaje

En su post el cual compartió en su cuenta de Instagram, Ayana Rivera, hija de Lupillo, aparece modelando frente una fotógrafa con un ajustado bikini color beige, solo cubriéndose con un saco color blanco. El cual ha provocado suspiros entre sus seguidores, y manda un extraño mensaje.

“Sesión de fotos en sesión. Creo que estaba demasiado vestida para la playa. Oh, bueno. No he hecho una sesión de fotos en dos años. Estaba tan nerviosa. ¡Pero lo hice y me divertí mucho! PD. Yo también estoy bajando de peso!!! Lo estaba chupando demasiado hoy”, se lee en la publicación. Archivado como: Ayana Rivera traje de baño. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .