Ayana Rivera muestra atrevida fotografía desde su cuarto

La hija de Lupillo Rivera hace fuerte confesión en redes sociales

La joven modelo de 24 años se muestra arrepentida no haber continuado con sus estudios Ayana Rivera confesión hija Lupillo Rivera. Sin duda la hija del cantante de música grupera, Lupillo Rivera, hablamos de Ayana Rivera, ha cautivado al mundo de las redes sociales, con su increíble belleza, ya que constantemente comparte imágenes de infarto donde presume su increíble figura para dejar con la boca abierta a sus fans. En esta ocasión no fue la excepción, ya que la joven modelo de 24 años, subió a su perfil de Instagram, una imagen donde se encuentra posando muy sensualmente en su cuarto, para dar una fuerte confesión, cabe mencionar que obtuvo una gran respuesta de sus seguidores con varias reacciones. Ayana Rivera comparte foto en su cuarto Ayana Rivera es una de las celebridades, que bloquea los comentarios en sus publicaciones por lo cual, la mayoría de las instantáneas publicadas en su red social, no cuentan con mensajes de sus seguidores, mas sin embargo se puede reaccionar con el “me gusta”, que ha conseguido una increíble cantidad en sus posts. Cabe recordar que Ayana es una de las 5 hijas del cantante Lupillo Rivera, siendo la que más destaca por su sensualidad y belleza, en repetidas ocasiones, ha compartido distintas publicaciones, donde aparece encendiendo su perfil, con atrevidas poses y diminutos atuendos que dejan con la boca abierta a cualquiera.

Mensaje de la hija de Lupillo Rivera En su último post, Ayana dejo un mensaje donde afirma que durante sus ensayos no estará disponible en su red social: “He estado pasando por mucho este último mes, realmente no he tenido tiempo de publicar. Me mantendré alejada de las redes sociales cuando se me presenten ensayos no aceptados.”. “Estaba revisando algunas fotos y encontré esto. No puedo creer que esto fuera hace dos años. Trabajando en Indiana con mi papá. Entonces, mucha gente moriría por trabajar en esta industria. Tuve la suerte de ser parte de él y aprender mucho de él”, agregó la modelo de 24 años.

Sigue el ejemplo de su padre Luego comenzó a recordar su trayectoria como modelo, y mencionando como su padre la guió en todo momento: “Las noches de insomnio, tomar un café a las 10 p.m. ir de un estado a otro, conocer a más de 100 personas en solo un fin de semana jajaja y luego encontrarse con ellas al azar en el aeropuerto y literalmente olvidar sus nombres”. Incluso agregó que su padre le enseñó a probar distintas cosas de la vida: “Mi padre siempre me enseñó a poner mis manos en todos los campos de trabajo en los que pudiera hacerlo. Seguí ese ejemplo. He aprendido mucho y, honestamente, creo que tengo una ética de trabajo increíble”.

Arrepentida por no terminar sus estudios Además Ayana Rivera confiesa que esta arrepentida por no acabar sus estudios por sus trabajos: “No terminé la universidad y lo lamento mucho. Pero no me arrepiento de trabajar en todas las empresas en las que he trabajado. Me han hecho más sabia”, dijo la joven. Cabe mencionar que la hija del cantante Lupillo Rivera no logró terminar sus estudios de Universidad, ya que se dedicó al modelaje, y tuvo que estar trabajando en distintas empresas, que sin duda le quitaron el tiempo para terminar la escuela, pero menciona que en eso no se arrepiente.

Ayana Rivera confesión: Criticada por no ser cantante Ayana no siguió los pasos de su padre, y se fue por el lado del modelaje y cuenta que fue criticada por eso… ¿será que también era una indirecta a Chiquis?: “No dejes que nadie te juzgue por el campo profesional que elijas. Constantemente fui juzgada por “no ser cantante”. Fui juzgada por ser una “mujer trabajadora” y en las redes sociales me consideraban un “nadie” porque no tenía los fuk… seguidores. ¡¡Tan estúpido!!”. “Me considero alguien y una mujer exitosa, y no se preocupe solo porque no publique mis planes en las redes sociales no significa que no esté trabajando en ellos. Prefiero estar en silencio. Espero que disfruten de su sábado. Gracias por amarme y seguirme. Trabajando en silencio”, finalizó.

Ayana Rivera confesión: Presume su figura en Babydoll A través de la cuenta de Instagram, de la joven modelo de 24 años de edad, Ayana Rivera, ha subido la temperatura, por sus constantes publicaciones, donde provoca suspiros en los fans, que en cada momento aprovechan para reaccionar a sus fotografías. En una de sus últimos post en su perfil de red social, la hija del cantante Lupillo Rivera, encendió su cuenta de Instagram, al parecer en un sensual babydoll en color blanco, mientras esta recostada en una cama cubierta de pétalos de rosa, donde luce su espectacular cuerpo.

Ayana Rivera confesión: Ya no es una niña Sin duda la sensualidad de la hija de Lupillo Rivera, quien se dedicó al modelaje, no está a discusión, y como prueba de ello, están las sexys publicaciones que constantemente realiza en su perfil de red social, en donde tiene hasta el momento más de 84 mil seguidores, que la admiran. En otro de sus publicaciones, la modelo volvió a lucir su figura, con el mismo atuendo ardiente, que es el babydoll blanco, de igual manera recostada en la cama, pero ahora desde un ángulo diferente, con sus voluptuosas piernas levantadas, mientras sus manos tocan su rostro.