Como era de esperarse la joven salió en defensa de su prima luego de que Chiquis se encargara de transmitir un video en el que no se quedó callada y habló hasta lo que no de sus tíos quienes tenían el acceso del manejo de las finanzas de las empresas que había dejado su difunta madre.

Mediante un live en Instagram, Juan Rivera mencionó al inicio que él no quería iniciar el año así, sin embargo, tenía que afrontar lo que se viniera: “Este año empezó, yo realmente pensé que se iba a acabar el problema, pero lamentablemente no. Y ahora, hay un montón de gente que se está metiendo a comentar cosas, y no hablo del público en específico”.

Juan Rivera mencionó que siempre ha salido a dar la cara ante las especulaciones

Posteriormente, Juan Rivera mencionó que el pasado lunes hará una rueda de prensa, en donde en frente de todos los medios aclarará toda la situación que está pasando con su familia, afirmando que mostrará las pruebas suficientes: “Solo les quiero decir que el lunes haré una conferencia de prensa, no haré en vivo, estarán invitado todos los medios que me quieran preguntar todo lo que quieran”.

“Siempre ha salido a dar la cara, y esta no va a ser la excepción, por el respeto que le debo a la gente, a los medios que no san apoyado y a los que no también lo voy a hacer. Y estoy aquí porque no me escondo, simplemente por eso”, comentó después el hermano de la fallecida Jenni Rivera. Archivado como: Anaya Rivera culpa tío.