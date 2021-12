Una avioneta se estrelló este lunes por la noche en el sur de California

Las autoridades informaron que no hubo sobrevivientes

Cientos de hogares quedaron sin electricidad tras el accidente

Fatídica tragedia antes de Año Nuevo. Una avioneta se estrelló este lunes por la noche en la zona de El Cajón, en el sur de California cerca de San Diego. No se encontraron sobrevivientes después de que la aeronave de una pequeña empresa se estrellara y se incendiara cerca de San Diego, dejando sin electricidad a cientos de hogares, dijeron las autoridades.

La avioneta Learjet 35A se estrelló justo después de las 7 de la noche del lunes en un área no incorporada de El Cajón, al este de Gillespie Field, donde estaba programado para aterrizar, dijo el Departamento del Sheriff del Condado de San Diego en un comunicado.

¿Cuántas personas viajaban en la avioneta de San Diego?

“En este momento no tenemos información sobre de dónde venía el avión o cuántos estaban a bordo”, dijo. “Los bomberos no pudieron encontrar sobrevivientes en el lugar del accidente”, aseveró el departamento del Sheriff, informó la agencia de noticias The Associated Press.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte tuiteó el martes que estaba investigando el accidente. Nadie en el suelo resultó herido, pero una casa resultó dañada y las líneas eléctricas fueron derribadas en el área, dijo el departamento.