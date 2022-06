Quedó envuelta en llamas

Según el Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade, dos personas que viajaban en la avioneta fueron trasladadas a un centro de traumatología y tres personas con lesiones que no ponían en peligro su vida recibieron tratamiento en un hospital. El departamento detallo que la Policía de Miami-Dade proporcionará información respecto al sexto paciente.

La oficina de información pública de la Policía de Miami-Dade no contestó numerosas llamadas, y una grabación decía que no se había habilitado un buzón de voz. Un video difundido por un dron en las redes sociales muestra la avioneta estrellada en el puente de Haulover Inlet y una camioneta SUV dañada en las inmediaciones. Se ve a un hombre que sale de la aeronave y es auxiliado por otras personas a un lado de la carretera, poco antes de que la avioneta quede envuelta en llamas (Con información de The Associated Press).