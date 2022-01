Reportan accidente en aeropuerto de EE.UU.

El avión se estrelló contra un camión

Un helicóptero aterrizó en el lugar del accidente

Avión se estrella contra camión de combustible en el aeropuerto (FOTOS). Un pequeño avión se estrelló en un aeropuerto de Estados Unidos mientras intentaba despegar. Las autoridades confirmaron el accidente ocurrido este 18 de enero por una ráfaga de viento.

No quedó claro de inmediato si hubo múltiples heridos en el accidente. La oficina del alguacil del condado de Racine confirmó para TMJ4 News que no había muertes en el accidente ocurrido en el aeropuerto de Sylvania. El estado de salud del piloto no fue informado de inmediato.

Explican por qué se estrelló el avión contra el camión de combustible

El pequeño avión se estrelló al quedar atrapado en una ráfaga de viento mientras despegaba, de acuerdo con TMJ4 News. Un helicóptero aterrizó en el lugar del accidente, de acuerdo con el medio local de noticias. El aeronave se estrelló contra un camión de combustible.

Lo anterior, fue confirmado por autoridades del aeropuerto. El accidente provocó temor entre los testigos, pero el camión de combustible no sufrió daños significativos y este no representaba ningún peligro, de acuerdo con el reporte del medio citado.