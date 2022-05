Avión se estrella e inicia la desesperada búsqueda de sobrevivientes

Este martes, 11 de mayo, un avión con once personas a bordo se estrelló al norte de Camerún, así que urgentemente las autoridades movilizaron equipos de de emergencia para que desempeñaran las labores de rescate de los sobrevivientes, indican los reportes.

ALERTA DE ACCIDENTE AÉREO. Un avión en el que viajaban 11 personas se estrella en un bosque no muy lejos de Nanga Eboko y las autoridades locales inician la desesperada búsqueda de sobrevivientes. Advierten que la aeronave perdió contacto con la torre de control en medio de una tormenta .

Labores de búsqueda y rescate

Finalmente, la aeronave fue encontrada en medio del bosque en Nanga Eboko y el ministro de Transporte de Camerún confirmó que equipos de emergencia y rescate iban rumbo al lugar donde ubicaron el avión caído, apuntó el diario The Sun.

Las autoridades locales aún no han ofrecido detalles sobre qué aerolínea era la propietaria del avión. Por lo pronto, los equipos de rescate continúan trabajando, pero aún no han actualizaciones sobre las labores de rescate o información sobre si hay o no sobrevivientes.