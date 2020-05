Avión se estrella en zona residencial dejando 107 muertos, todos los acupantes de la nave.

Se trata de un Airbus A320 de International Airlines.

Se estrelló en una zona residencial de la ciudad de Karachi, Pakistán.

Un avión de pasajeros de la aerolínea estatal paquistaní International Airlines se estrelló cerca de la ciudad portuaria de Karachi, en el sur de Pakistán, dijo el viernes Abdul Sattar Kokhar, vocero de la autoridad de aviación civil del país.

Murieron sus 107 ocupantes, informaron autoridades. El alcalde de Karachi informó que no hubo sobrevivientes de la caída del aparato, un Airbus A320, que intentó aterrizar en dos o tres ocasiones antes de estrellarse en una zona residencial cerca del Aeropuerto Internacional Jinnah.

A bordo del avión, que llegaba de la ciudad oriental de Lahore, viajaban 99 pasajeros y ocho miembros de la tripulación, agregó el portavoz.

BREAKING: A Pakistan International Airlines Airbus A-320 has crashed in Karachi while coming in to land – it crashed in the residential area of Model Colony near Jinnah International Airport – a PIA spokesman said that the Lahore-Karachi flight was carrying 90 passengers pic.twitter.com/lLskOKSqWD — omar r quraishi (@omar_quraishi) May 22, 2020

El Airbus había estado volando desde Lahor a Jinnah, lo que generalmente demora 90 minutos, antes de caer en el área de Model Colony cuando comenzó su aproximación final para aterrizar en el aeropuerto de Karachi.

#PIA Airbus A-320 enroute from Lahore to Karachi crashed into a residential area in Karachi just before landing.

There were 99 passengers on board with 8 crew members. #OmShanti . All aspects of the crash being explored.. more details to follow. pic.twitter.com/RLiOgbimmE — Team Bharat (@TeamBharat_) May 22, 2020

La devastadora conversación final del capitán con el control de tráfico aéreo reveló que el avión había “perdido” un motor antes de que se autorizara a aterrizar en una pista como emergencia.

Fuentes de la Autoridad de Aviación Civil (CAA) dijeron que el capitán había informado una falla técnica antes de que el avión desapareciera del radar. El piloto repetidamente dijo ‘mayday’ ya que dio permiso para aterrizar en cualquiera de las pistas solo unos segundos antes del choque.

La televisora local mostró una columna de humo saliendo de la dirección aeropuerto. Las ambulancias iban de camino a la zona.

Breaking: Plan crashed in Karachi, #Pakistan, 99 passengers were onboard. #PIA A-320 airbus was a domestic flight was enroute frim Lahore to Karachi, crashed before landing. #planecrash #planecrash pic.twitter.com/5uKIB4hoke — Daksh Arora DA (@dakshiva) May 22, 2020

Airbus no respondió de inmediato a una petición de comentarios sobre el siniestro. El accidente se produce pocos días después de que el país comenzó a permitir que se reanudaran los vuelos comerciales.

El ejército de Pakistán ha desplegado fuerzas de seguridad en el área en un intento para ayudar a las operaciones de rescate. Han surgido fotos que muestran la puerta de un avión destrozado con escombros y escombros esparcidos por la zona.

Los hospitales se están preparando para una serie de víctimas mientras las ambulancias se apresuran a la escena.