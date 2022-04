Se mostró totalmente agradecido con Dios por permitirle estar bien y no haber pasado a mayores el fallo que presentó su avión mientras navegaba por los aires. Por lo que dejó en claro que el Omnipotente sabe el por qué pasan las cosas así tan de repente, que quizá fue una señal para el reggaetonero

Seguidores reaccionan ante el percance del puertorriqueño

Debido a que la noticia fue compartida por sus historias, la cuenta de Chisme No Like dentro de la plataforma de Instagram, retomó el video que subió Farruko informando del aterrador momento que sufrió el reggaetonero, en la descripción se podía leer “#Farruko pasó por un mal momento en el vuelo y a causa de eso aterrizaron de emergencia, afortunadamente no pasó a mayores”.

Los seguidores de la cuenta no tardaron en manifestarse en los comentarios tras conocer el percance que sufrió el puertorriqueño, “Dios te bendiga el es grande y poderoso”, “quizás escribió mal por los nervios y el IPhone a veces te tira mala las palabra”, “Este no es su momento de partida. Amén y que Dios lo siga protegiendo”, “Mensajes. Del señor. Farruko”, “Menos mal”, se puede leer en redes. Archivado como: Avión Farruko aterriza emergencia.