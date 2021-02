Hombre avienta a su esposa embarazada por acantilado, luego de tomarse una selfie

Tras muerte, sujeto intentó cobrar una póliza de seguro que había contratado para ella

Autoridades sospechan que él la empujó para obtener el dinero, pero se ordenó su arresto

Un hecho ha causado indignación entre la población mundial luego que se conociera que hombre avienta a esposa embarazada por acantilado luego de tomarse una selfie juntos, al parecer para cobrar un seguro de vida, informó el portal de noticias New York Post y Grupo Fórmula.

Las publicaciones hacen referencia al medio de comunicación The Sun, que indican que los hechos sucedieron en 2018 en Butterfly Valley en Mugla, Turquía, cuando ambos estaban de vacaciones.

Sin embargo, apenas concluyeron las investigaciones y los fiscales señalaron ordenaron el arresto de Hakan Aysal, acusado de matar a su esposa de 32 años, Semra Aysal, y a su bebé que estaba por nacer.

Las información contenida en las investigaciones señalan que el hombre intentó cobrar un seguro de vida que asciende a 40 mil euros (400,000 liras turcas, o unos 57,000 dólares) que había contratado con anticipación.

Aysal, de 40 años de edad, habría empujado a su esposa que tenia 7 meses de embarazo y ella cayó a una altura de mil pies (300 metros), por lo que murió de manera instantánea.

La policía indica que el hombre quiso cobrar la póliza, pero la entrega del dinero le fue negada y se le arrestó, acusada de asesinar a su esposa.

Aunque el acusado ha negado el crimen, las autoridades no le creen y lo acusan de que avienta a esposa a acantilado tras una selfie, para cobrar el seguro de vida contratado.

Él se ha defendido y en declaraciones ha dicho que después de tomar una foto ella guardó el móvil en su bolso: “Más tarde me pidió que le diera el teléfono. Me levanté y luego escuché a mi esposa gritar detrás de mí cuando me alejé unos pasos para sacar el teléfono de su bolso”.

En el momento de los hechos en que el hombre avienta a esposa embarazada por acantilado tras tomarse una selfie, la pareja pasó alrededor de 3 horas y las autoridades sospechan que el hombre esperaba el momento indicado para que no estuviera cerca ninguna persona que se convirtiera en testigo.