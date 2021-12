Una ración de avena al día puede mantener al doctor lejos. Claro, a primera vista la avena podría no parecer más que un cereal raro. Pero si comes panqueques todas las mañanas entonces estás perdiéndote los beneficios de la avena y de uno de los alimentos más deliciosos y nutritivos que existen. Un platillo diario sabroso lleno de salud. Es hora de abandonar todo lo que piensas que sabes sobre ella y descubrir como comerla todos los días no sólo cambiará tus mañanas, sino que también cambiará cómo te sientes todos los días. Revisa estos 13 beneficios de la avena que te harán querer comerla ya.

1. Colesterol más bajo

Empecemos hablando de nutrición. La avena es rica en fibra y se ha demostrado que la fibra previene que tu cuerpo absorba LDL, comúnmente conocido como “mal colesterol.” Desayuno más avena es igual a más fibra, un menos colesterol y un tú más saludable.

2. La avena es alta en fibra

¿Alguna vez te sientes como si acabases de comer pero tienes hambre? Estás comiendo, sí, pero probablemente no estás comiendo lo ideal para satisfacerte. Comer avena, que es alta en fibra, te ayudará a sentirte llena más tiempo.

3. La avena ayuda con la pérdida de peso

Consumir avena te ayudará a sentirte llena por más tiempo así que comerás menos durante el día. Tendrás más energía para estar activa y un menor deseo de comer la basura a la que usualmente recurres cuando te dan antojos. Pronto le dirás hola a la cintura que habías olvidado que tenías.