AVALANCHA FATAL. Una avalancha en Crystal Mountain deja un esquiador muerto y otros cinco quedaron atrapados en el resort de Washington, pero pudieron ser rescatados a tiempo con vida, según informó este sábado el Departamento del Sheriff del condado de Pierce.

En horas de la mañana, una gran ola de nieve arremetió contra un área de esquí ubicada en Silver Basin y atrapó a seis esquiadores que se encontraban disfrutando de la nieve y el deporte. Las autoridades informaron que uno de ellos, un hombre de 60 años del que no se ha revelado la identidad, falleció.

La policía de Pierce dijo que las otras cinco personas habían sido rescatadas, pero no detalló su estado de salud. “A las 10:50 am, se nos notificó de una avalancha en Silver Basin, un área fuera de pista en Crystal Mountain. 6 esquiadores sacados de la avalancha, 1 no sobrevivió”, explicaron en un breve comunicado a través de redes sociales.

Las autoridades explicaron que los miembros de este grupo contaban con una baliza de avalancha, lo que permitió que la mayoría saliera de la nieve y que se reagruparan. “Los oficiales y el médico forense están respondiendo. Crystal Mountain mantiene operaciones normales ya que estaba en el interior del país”, agregó la policía.