El psicoanalista David Krueger, M.D., dijo a Forbes que la gente que asume una mentalidad fija tiende a mantenerse en su zona de confort indefinidamente. “Les gusta evitar retos que no tienen un resultado asegurado porque, de otra forma, tal vez ellos no lleguen a sus propios estándares o sean aceptados por aquellos a los cuales están tratando de impresionar. Yo diría que eso es un muy buen ejemplo de autosabojate. Este modus operandi básicamente asegura que se mantendrán en la rueda del hámster por tiempo indefinido”. El comportamiento de autosabotaje solo instiga nuevos problemas, interfiere con metas a largo plazo, y da relaciones inestables. Aquí hay 10 formas en las que puede que tú estés cometiendo autosabojate y ni siquiera te estés dando cuenta.

1. Eres la reina de la procrastinación

Si eres algo parecida a Scarlett O’Hara de Gone with the Wind, entonces dejar todo para el último momento es tu modus operandi. Aunque el mañana probablemente llegará, aún no terminarás. ¿Por qué no, en vez de eso, aprovechas el día?

2. Gastar de más en cosas que no puedes pagar es autosabotaje

En el minuto que algo te hace sentirte inquieta o molesta, ¿vas a las tiendas y gastas en cosas que en realidad no necesitas y que no tienes los ahorros para pagar? Sal de las tiendas y ahorra el dinero que has ganado con mucho esfuerzo.