Los restaurantes, barberías y salones de belleza del condado de Los Ángeles podrán empezar a reabrir desde este fin de semana, tras recibir este viernes la autorización del gobernador de California, Gavin Newsom.

Gravemente afectados por la pandemia, estos negocios podrán reabrir y ofrecer servicios en persona siempre y cuando cumplan las guías de protección y seguridad contra el COVID-19 y que incluye entre otros el uso de tapabocas, desinfectantes y guantes, informó la agencia de noticias Efe.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, anunció el viernes que esta semana ha habido “una reducción del 20%” en las muertes por el coronavirus y las “hospitalizaciones han disminuido con respecto a la semana anterior”, datos que mantienen la tendencia a la baja de las últimas semanas.

“El virus no se ha ido y está aquí, y está golpeando a los angelinos”, advirtió, sin embargo, Garcetti, quien recalcó que la autorización no implica obligación y que los dueños de negocios en Los Ángeles deben reabrir cuando estén realmente preparados.

Con la apertura de Los Ángeles ya son 48 los condados de California autorizados para entrar en la Fase Tres del proceso de reapertura económica tras el cierre por la pandemia del coronavirus SARS-Cov-2, mientras que otros 10 continúan todavía en la Fase Dos.

El condado de Los Ángeles presenta 51.562 casos positivos de COVID-19, del total de 103.886 en todo California, y las muertes por el virus en el condado alcanzaban 2.290, tal como informó ayer viernes la directora del Departamento de Salud Pública de este condado, Bárbara Ferrer. En todo el estado se contabilizan 4.068 muertes, según el Departamento Salud Pública de California.

“Los datos regionales muestran que hemos aplanado la curva (de contagios) indicando que estamos listos para seguir adelante en la fase de recuperación”, aseguró Kathryn Barger, supervisora de Los Ángeles, condado que había enviado la solicitud al gobernador desde el miércoles

La supervisora Janice Hahn, que también ha estado abogando por la apertura de negocios en Los Ángeles, destacó la importancia de la aprobación del viernes señalando que “los lineamientos para proteger la salud se mantendrán vigentes”.

