Pero muchos se preguntarán si la mujer ¿no pago las consecuencias?, pues cabe mencionar que no pasó desapercibida, ya que el olor del humo llegó hasta la tripulación del avión y de inmediato tomaron cartas en el asunto. Fue hasta cierto punto que tuvieron que llamar a las autoridades para que fuera con la mujer.

Todos los pasajeros fueron testigos de este momento, ya que una de las principales reglas que tienen las aerolíneas es que está estrictamente prohibido fumar dentro de las unidades. Hasta el momento se desconoce los motivo por lo cual la mujer realizó tal acto, pero esto no fue del agrado de nadie de los pasajeros.

Mujer fumando avión: No quiso apagar el cigarrillo

De acuerdo con lo mencionado por la usuarios de TikTok, Beatriz Trifonova, la mujer se atrevió a prender su cigarrillo mientras esperaban en la pista del aeropuerto. Además dijo que el pasajero que estaba sentado junto a ella le pidió amablemente que estuviera fumando, a lo que respondió que había sido un largo día.

La usuario dijo haberse sentido mal por no haberla reportado a los tripulantes: “Honestamente, me sentí como un pedazo de mie… sin decir nada de inmediato. Y me sentí muy mal por ti porque vi que realmente estaba fumando. ¡Lo siento!”, comentó en su video la internauta que compartió la grabación.