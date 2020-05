El condado de Hall, al noreste del área metropolitana de Atlanta, se ha convertido en las últimas semanas en epicentro del mortal coronavirus, en particular la comunidad hispana en la ciudad de Gainesville, por lo cual las autoridades estatales han incrementado allí las medidas sanitarias.

⁦ @GovKemp ⁩ go home we don’t want you here unless you see how your whole while privileged life is a different day for those #discriminated against https://t.co/enm7umtjeH

Es por ello que en más de una ocasión, el gobernador de Georgia Brian Kemp ha visitado esta localidad, como lo hace este viernes, cuando estuvo en una granja en la mañana y a primeras horas de la tarde estuvo en un sitio de pruebas de detección en un conocido establecimiento hispano.

Gov. Kemp just arrived at a Gainesville poultry production facility as the state responds to a Covid-19 hotspot in Hall County. pic.twitter.com/Eq5OSvFXYr

La Flor de Jalisco es un concurrido supermercado, ubicado en el 425 de la Atlanta Highway, en Gainesville, y que sirvió como sitio para realizar test de coronavirus, por lo que visitado por el Gobernador, junto a John King, comisionado de Seguros y el hispano con más alto rango en la Administración estatal.

Great to be in Gainesville at Fieldale Farms, a family-owned business and one of the largest independent poultry producers in the world.

We’re about to start a tour, but first thing is first! Thankful to this business for their safety protocols for all workers – and visitors! pic.twitter.com/FfoXjs9H6D

— Governor Brian P. Kemp (@GovKemp) May 15, 2020