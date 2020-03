Las autoridades de Florida anunciaron que una tercera persona ha dado positivo a la prueba de coronavirus, pero que todavía debe esperarse a la confirmación definitiva de los federales Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), reporta la agencia de prensa EFE.

Helen Ferré, portavoz del gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, dijo en un tuit que se “confirma un tercer caso presunto con COVID19 en Hillsborough”, un condado de la costa oeste del estado.

“Este individuo residía con otro que se confirma como COVID-19”, agrega el tuit de Ferré.

El lunes se confirmó la existencia en el estado de la Florida de dos casos de COVID-19, enfermedad causada por el coronavirus y originada en Wuhan (China), uno en el condado de Manatee y otro en Hillsborough (oeste del estado).

Los dos contagiados son una mujer joven que había viajado recientemente a Italia, que es uno de los países más afectados por el virus, y un varón de unos sesenta años que no había tenido contacto aparente con ninguna persona que hubiera viajado a alguno de los focos de infección. Ambos están estables.

La portavoz del gobernador de Florida dijo que el tercer caso, solamente identificado como un hombre, vivió con uno de los pacientes confirmados.

Florida considera el más reciente caso como “presuntamente positivo” basado en pruebas realizadas en uno de los tres laboratorios del estado, los cuales se encuentran en Tampa, Miami y Jacksonville.

Asimismo, el Departamento de Salud del estado informó hoy que 16 personas están pendientes de los resultados de la prueba del coronavirus, mientras que 24 investigados han dado negativo.

El número de personas en Florida que actualmente están bajo control de las autoridades sanitarias es 247.

Not a question of if but when confirmed cases of #Coronavirus are found in #Florida

We must provide accurate information on best ways to prevent it from spreading

And prioritize resources to help health care workers,the elderly & those with preexisting health conditions. pic.twitter.com/54wCWKmDLA

— Marco Rubio (@marcorubio) March 2, 2020