La incertidumbre se mantuvo por varios días y es que nadie podía explicar cómo habían muerto Belin Hernández, de 37 años; Marleny Pinto, de 34 años; Eldor Hernández Castillo, de 32 años; Mariela Guzman Pinto, de 19 años; Breylin Hernández, de 16 años; Mike Hernández, de 7 años y Marbely Hernandez, de 5 años, una familia hispana que se durmió, para no despertar.

Sobre el lamentable fallecimiento de la familia, la alcaldesa de Moorhead, Shelly Carlson, manifestó en un comunicado: “Esta es una tragedia absolutamente horrible, que se hace aún más conmovedora ya que está cerca de las festividades. Me duele el corazón por la familia y los amigos que recibieron esta devastadora noticia durante el fin de semana”. Carlson agregó que este era un “momento desgarrador” para la comunidad.

Este miércoles, finalmente la incertidumbre llegó a su fin, cuando un funcionario de la Oficina del Médico Forense del Condado de Ramsey declaró que habían examinado la sangre de los miembros de la familia y que una coincidencia les había llevado a determinar la causa de muerte, informó The Sun .

Tragedia en casa: hallan a siete miembros de una familia muertos

Autoridades policiales hallaron a siete miembros de una familia hispana muertos, incluyendo tres niños, dentro de una casa en Minnesota, en el Medio Oeste de Estados Unidos, reportaron diarios locales la noche del domingo 19 de diciembre. La policía de Moorhead respondió a una llamada efectuada al 911 justo antes de las 8.00 de la noche del sábado 18 después de que unos familiares descubrieran los cadáveres en la casa de la calle 13, según confirmó la policía a KVRR.

Todas las víctimas fueron llevadas a la Oficina del Médico Forense del Condado de Ramsey para su evaluación. No había signos de violencia o de entrada forzada en la casa, y los funcionarios aseguraron que no hay ninguna amenaza para el público, indicó un reporte del New York Post.